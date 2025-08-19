Відео
Головна Новини дня РФ била по Полтавщині ракетами та дронами — Кременчук в диму

РФ била по Полтавщині ракетами та дронами — Кременчук в диму

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:19
Кременчук охопили пожежі після атаки Росії 19 серпня
Дим над Кременчуком. Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

У ніч проти 19 липня Полтавська область опинилась під масованою атакою Росії. Зокрема, під атакою опинився Кременчук, де виникли сильні пожежі через влучання.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький у Facebook.

Читайте також:

Кременчук затягнуло димом через російську атаку

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про масовану нічну атаку на місто.

У Кременчуці пролунали десятки вибухів, під ударом опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Про масштаби руйнувань і наслідки атаки, за словами мера, найближчим часом повідомить Полтавська обласна військова адміністрація.

"У той самий час, коли путін по телефону запевняв Трампа, що прагне миру, і коли Президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку", — написав Віталій Малецький. 

Малецький висловив вдячність бійцям протиповітряної оборони, які, за його словами, "мужньо й понад власні можливості відбивали атаку". Також він подякував співробітникам ДСНС, які одразу приступили до ліквідації пожеж, і жителям міста — за стійкість і незламність.

Щодо пошкодженого житла, у Кременчуці вже працює спеціальна комісія, яка визначить ступінь збитків кожної квартири й будинку. Мер запевнив, що жоден мешканець не залишиться без допомоги та підтримки.

"Світ вкотре переконався у тому, що путін не хоче миру, він прагне знищити Україну. Але за всі злочини йому доведеться відповісти. Бо ми ніколи не забудемо і не пробачимо!" — наголосив Малецький.

Кременчук всіяний боєприпасами з ракет

Також мер Кременчука зауважив, що у місті знаходять касетні боєприпаси, які не розірвалися.

null
Касетний боєприпас. Фото: Віталій Малецький

Вони становлять смертельну загрозу, тож мешканцям ні за яких обставин не можна наближатися до них. 

null
Касетні боєприпаси. Фото: ДСНС України

"Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102! 
Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі  і можуть привертати увагу малечі!" — попередив глава міста.  

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Полтавщину та інші регіони України в ніч проти 19 серпня. Для атаки окупанти застосували ракети та дрони. 

Внаслідок російських ударів у частини споживачів в Полтавській області зникло електропостачання.

пожежа Кременчук обстріли Полтавська область атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
