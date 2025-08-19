Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія влаштувала вночі масовану атаку України — що збила ППО

Росія влаштувала вночі масовану атаку України — що збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 09:56
Сили ППО знищили 236 повітряних цілей під час нічної атаки 19 серпня
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

В ніч на 19 серпня Україна пережила чергову масштабну повітряну атаку з боку Росії. Починаючи з 20:00 18 серпня, країна була атакована 280 засобами повітряного нападу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Росія запустила ракети та дрони на Україну 19 серпня

За даними Повітряних сил, противник застосував 270 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних моделей, які запускали з території Курської, Воронезької, Ростовської областей, а також з Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму.

Крім того, було випущено п’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і п’ять крилатих ракет Х-101 із стратегічної авіації над Каспійським морем.

Відбивати масовану атаку залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 ранку зафіксовано збиття або подавлення 236 ворожих цілей, серед яких 230 дронів, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та чотири крилаті ракети Х-101.

null
Статистика збитих цілей 19 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Попри це в Повітряних силах ЗСУ підтвердили влучання чотирьох ракет та 40 дронів на 16 локаціях по Україні. Також у трьох районах було падіння уламків збитих БпЛА.

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російської атаки виникли перебої з електропостачанням.

Раніше військовослужбовець ЗСУ пояснив, як Росія змінила тактику атак "Шахедами" по Україні та чому їх стало іще важче збивати.

Україна ППО ракети дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації