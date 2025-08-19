Сили ППО знищили 236 повітряних цілей під час нічної атаки 19 серпня

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

В ніч на 19 серпня Україна пережила чергову масштабну повітряну атаку з боку Росії. Починаючи з 20:00 18 серпня, країна була атакована 280 засобами повітряного нападу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, противник застосував 270 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних моделей, які запускали з території Курської, Воронезької, Ростовської областей, а також з Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованого Криму.

Крім того, було випущено п’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і п’ять крилатих ракет Х-101 із стратегічної авіації над Каспійським морем.

Відбивати масовану атаку залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 ранку зафіксовано збиття або подавлення 236 ворожих цілей, серед яких 230 дронів, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та чотири крилаті ракети Х-101.

Статистика збитих цілей 19 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Попри це в Повітряних силах ЗСУ підтвердили влучання чотирьох ракет та 40 дронів на 16 локаціях по Україні. Також у трьох районах було падіння уламків збитих БпЛА.

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російської атаки виникли перебої з електропостачанням.

Раніше військовослужбовець ЗСУ пояснив, як Росія змінила тактику атак "Шахедами" по Україні та чому їх стало іще важче збивати.