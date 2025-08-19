Від обстрілу Полтавщини постраждали адмінбудівлі та енергомережі

Пожежники гасять вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

Вночі, 19 серпня, Полтавська область знову опинилася під масованим обстрілом. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі підприємств енергетичного сектору.

Про це заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Найбільших проблем зазнав Лубенський район:там без електропостачання залишилися 1471 побутовий споживач і 119 юридичних абонентів.

На місцях працюють аварійні бригади енергетиків, а також підрозділи ДСНС, які займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням критичної інфраструктури.

За словами очільника ОВА, попри значні руйнування, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Україну. Так нещодавно потужні вибухи лунали в Одесі. А в Харкові від російського удару в квартирі будинку загинула ціла родина, триває розбір завалів.