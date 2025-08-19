Видео
Главная Новости дня Ночная атака России оставила часть Полтавщины без света

Ночная атака России оставила часть Полтавщины без света

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 07:46
От обстрела Полтавщины пострадали админздания и энергосети
Пожарные тушат огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

Ночью, 19 августа, Полтавская область снова оказалась под массированным обстрелом. В результате атаки было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Повреждения получили административные здания предприятий энергетического сектора.

Об этом заявил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Читайте также:

В Полтавской области часть потребителей без электроснабжения

Наибольшие проблемы испытал Лубенский район: там без электроснабжения остались 1471 бытовой потребитель и 119 юридических абонентов.

На местах работают аварийные бригады энергетиков, а также подразделения ГСЧС, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и восстановлением критической инфраструктуры.

По словам главы ОВА, несмотря на значительные разрушения, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Напомним, Россия ежедневно атакует Украину. Так недавно мощные взрывы раздавались в Одессе. А в Харькове от российского удара в квартире дома погибла целая семья, продолжается разбор завалов.

пожар взрыв Полтавская область дроны Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
