От обстрела Полтавщины пострадали админздания и энергосети

Ночная атака России оставила часть Полтавщины без света
Ночью, 19 августа, Полтавская область снова оказалась под массированным обстрелом. В результате атаки было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Повреждения получили административные здания предприятий энергетического сектора.
Об этом заявил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
В Полтавской области часть потребителей без электроснабжения
Наибольшие проблемы испытал Лубенский район: там без электроснабжения остались 1471 бытовой потребитель и 119 юридических абонентов.
На местах работают аварийные бригады энергетиков, а также подразделения ГСЧС, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и восстановлением критической инфраструктуры.
По словам главы ОВА, несмотря на значительные разрушения, обошлось без жертв среди гражданского населения.
Напомним, Россия ежедневно атакует Украину. Так недавно мощные взрывы раздавались в Одессе. А в Харькове от российского удара в квартире дома погибла целая семья, продолжается разбор завалов.
