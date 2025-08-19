Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия устроила ночью массированную атаку Украины — что сбила ПВО

Россия устроила ночью массированную атаку Украины — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 09:56
Силы ПВО уничтожили 236 воздушных целей во время ночной атаки 19 августа
Военнослужащий ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 19 августа Украина пережила очередную масштабную воздушную атаку со стороны России. Начиная с 20:00 18 августа, страна была атакована 280 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Россия запустила ракеты и дроны на Украину 19 августа

По данным Воздушных сил, противник применил 270 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных моделей, которые запускали с территории Курской, Воронежской, Ростовской областей, а также из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, было выпущено пять баллистических ракет "Искандер-М" и пять крылатых ракет Х-101 из стратегической авиации над Каспийским морем.

К отражению массированной атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 утра зафиксировано сбитие или подавление 236 вражеских целей, среди которых 230 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и четыре крылатые ракеты Х-101.

null
Статистика сбитых целей 19 августа. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на это в Воздушных силах ВСУ подтвердили попадание четырех ракет и 40 дронов на 16 локациях по Украине. Также в трех районах было падение обломков сбитых БпЛА.

Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки возникли перебои с электроснабжением.

Ранее военнослужащий ВСУ объяснил, как Россия изменила тактику атак "Шахедами" по Украине и почему их стало еще труднее сбивать.

Украина ПВО ракеты дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации