Силы ПВО уничтожили 236 воздушных целей во время ночной атаки 19 августа

Россия устроила ночью массированную атаку Украины — что сбила ПВО
В ночь на 19 августа Украина пережила очередную масштабную воздушную атаку со стороны России. Начиная с 20:00 18 августа, страна была атакована 280 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Россия запустила ракеты и дроны на Украину 19 августа
По данным Воздушных сил, противник применил 270 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных моделей, которые запускали с территории Курской, Воронежской, Ростовской областей, а также из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.
Кроме того, было выпущено пять баллистических ракет "Искандер-М" и пять крылатых ракет Х-101 из стратегической авиации над Каспийским морем.
К отражению массированной атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:00 утра зафиксировано сбитие или подавление 236 вражеских целей, среди которых 230 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и четыре крылатые ракеты Х-101.
Несмотря на это в Воздушных силах ВСУ подтвердили попадание четырех ракет и 40 дронов на 16 локациях по Украине. Также в трех районах было падение обломков сбитых БпЛА.
Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки возникли перебои с электроснабжением.
Ранее военнослужащий ВСУ объяснил, как Россия изменила тактику атак "Шахедами" по Украине и почему их стало еще труднее сбивать.
