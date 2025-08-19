Силы ПВО уничтожили 236 воздушных целей во время ночной атаки 19 августа

Военнослужащий ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 19 августа Украина пережила очередную масштабную воздушную атаку со стороны России. Начиная с 20:00 18 августа, страна была атакована 280 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, противник применил 270 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных моделей, которые запускали с территории Курской, Воронежской, Ростовской областей, а также из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, было выпущено пять баллистических ракет "Искандер-М" и пять крылатых ракет Х-101 из стратегической авиации над Каспийским морем.

К отражению массированной атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 утра зафиксировано сбитие или подавление 236 вражеских целей, среди которых 230 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и четыре крылатые ракеты Х-101.

Статистика сбитых целей 19 августа. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на это в Воздушных силах ВСУ подтвердили попадание четырех ракет и 40 дронов на 16 локациях по Украине. Также в трех районах было падение обломков сбитых БпЛА.

Напомним, в Полтавской области в результате российской атаки возникли перебои с электроснабжением.

Ранее военнослужащий ВСУ объяснил, как Россия изменила тактику атак "Шахедами" по Украине и почему их стало еще труднее сбивать.