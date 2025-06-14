Обстрел Запорожья 14 июня — фото последствий атаки

Последствия атаки РФ по Запорожью 14 июня. Фото: Иван Федоров/Telegram

Этим утром, 14 июня, россияне атаковали Запорожье "Шахедами". В результате обстрела зафиксированы пожары и повреждения.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Последствия атаки РФ по Запорожью 14 июня

"Так началось субботнее утро в Запорожье. На рассвете россияне атаковали город "Шахедами". Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал Федоров, добавив фото.

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Напомним, около часа назад глава Запорожской ОВА сообщал, что в городе после атаки РФ зафиксировано несколько пожаров.

Также известно, что этой ночью в Запорожской области по меньшей мере дважды была слышна серия взрывов.