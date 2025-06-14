Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow РФ атаковала Запорожье — появились фото последствий обстрела arrow

РФ атаковала Запорожье — появились фото последствий обстрела

14 июня 2025 05:54
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Запорожья 14 июня — фото последствий атаки
Последствия атаки РФ по Запорожью 14 июня. Фото: Иван Федоров/Telegram
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Этим утром, 14 июня, россияне атаковали Запорожье "Шахедами". В результате обстрела зафиксированы пожары и повреждения. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки РФ по Запорожью 14 июня

"Так началось субботнее утро в Запорожье. На рассвете россияне атаковали город "Шахедами". Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал Федоров, добавив фото.

Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки - фото 1
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки - фото 2
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки - фото 3
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки - фото 4
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки - фото 5
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки - фото 6
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Напомним, около часа назад глава Запорожской ОВА сообщал, что в городе после атаки РФ зафиксировано несколько пожаров.

Также известно, что этой ночью в Запорожской области по меньшей мере дважды была слышна серия взрывов.

пожар взрыв Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации