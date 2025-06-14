Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 14 червня. Фото: Іван Федоров/Telegram

Цього ранку, 14 червня, росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами". Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 14 червня

"Так розпочався суботній ранок у Запоріжжі. На світанку росіяни атакували місто "Шахедами". Попередньо, минулося без постраждалих", — написав Федоров, додавши фото.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, близько години тому глава Запорізької ОВА повідомляв, що в місті після атаки РФ зафіксовано кілька пожеж.

Також відомо, що цієї ночі у Запорізькій області щонайменше двічі було чути серію вибухів.