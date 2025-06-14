Обстріл Запоріжжя 14 червня — фото наслідків атаки

РФ атакувала Запоріжжя — з'явились фото наслідків обстрілу
14 червня 2025 05:54
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 14 червня. Фото: Іван Федоров/Telegram
Цього ранку, 14 червня, росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами". Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 14 червня
"Так розпочався суботній ранок у Запоріжжі. На світанку росіяни атакували місто "Шахедами". Попередньо, минулося без постраждалих", — написав Федоров, додавши фото.
Нагадаємо, близько години тому глава Запорізької ОВА повідомляв, що в місті після атаки РФ зафіксовано кілька пожеж.
Також відомо, що цієї ночі у Запорізькій області щонайменше двічі було чути серію вибухів.
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