Обстрел Запорожья 14 июня — пострадали полицейские, есть повреждения

РФ атаковала Запорожье дронами—- есть пострадавшие и повреждения
Россияне утром, 14 июня, массированно атаковали Запорожье "шахедами". В результате обстрела пострадали полицейские, а в городе зафиксированы повреждения.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА.
Последствия утренней атаки РФ по Запорожью 14 июня
Федоров проинформировал, что по уточненной информации, город Запорожье атаковали 14 российских "шахедов".
"Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Он добавил, что из-за обстрела РФ занялось гуманитарное предприятие. Также повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта.
"Взрывной волной выбило окна в многоэтажках", — резюмировал Федоров.
Напомним, что кроме вышеупомянутого, в Запорожье было зафиксировано несколько пожаров.
Также мы писали, что этой ночью в Запорожской области по меньшей мере дважды раздавались звуки взрывов. Регион атаковали беспилотники.
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