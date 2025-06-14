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РФ атаковала Запорожье дронами—- есть пострадавшие и повреждения

14 июня 2025 06:58
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Запорожья 14 июня — пострадали полицейские, есть повреждения
Последствия атаки РФ по Запорожью 14 июня. Фото: Иван Федоров/Telegram
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Россияне утром, 14 июня, массированно атаковали Запорожье "шахедами". В результате обстрела пострадали полицейские, а в городе зафиксированы повреждения. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА.

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Федоров проинформировал, что по уточненной информации, город Запорожье атаковали 14 российских "шахедов".

"Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження - фото 1
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Он добавил, что из-за обстрела РФ занялось гуманитарное предприятие. Также повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта.

"Взрывной волной выбило окна в многоэтажках", — резюмировал Федоров.

Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження - фото 2
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження - фото 3
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження - фото 4
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram
Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження - фото 5
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Напомним, что кроме вышеупомянутого, в Запорожье было зафиксировано несколько пожаров.

Также мы писали, что этой ночью в Запорожской области по меньшей мере дважды раздавались звуки взрывов. Регион атаковали беспилотники.

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