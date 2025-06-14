Обстрел Запорожья 14 июня — пострадали полицейские, есть повреждения

Последствия атаки РФ по Запорожью 14 июня. Фото: Иван Федоров/Telegram

Россияне утром, 14 июня, массированно атаковали Запорожье "шахедами". В результате обстрела пострадали полицейские, а в городе зафиксированы повреждения.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА.

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Федоров проинформировал, что по уточненной информации, город Запорожье атаковали 14 российских "шахедов".

"Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Он добавил, что из-за обстрела РФ занялось гуманитарное предприятие. Также повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта.

"Взрывной волной выбило окна в многоэтажках", — резюмировал Федоров.

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Иван Федоров/Telegram

Напомним, что кроме вышеупомянутого, в Запорожье было зафиксировано несколько пожаров.

Также мы писали, что этой ночью в Запорожской области по меньшей мере дважды раздавались звуки взрывов. Регион атаковали беспилотники.