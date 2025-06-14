Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження

РФ атакувала Запоріжжя дронами — є постраждалі і пошкодження
Росіяни зранку, 14 червня, масовано атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок обстрілу постраждали поліцейські, а в місті зафіксовано пошкодження.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА.
Наслідки ранкової атаки РФ по Запоріжжю 14 червня
Федоров поінформував, що за уточненою інформацією, місто Запоріжжя атакували 14 російських "шахедів".
"Дістали поранень двоє поліцейських. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Він додав, що через обстріл РФ зайнялося гуманітарне підприємство. Також пошкоджено автівки, магазин та зупинку громадського транспорту.
"Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках", — резюмував Федоров.
Нагадаємо, що крім вищезгаданого, у Запоріжжі було зафіксовано кілька пожеж.
Також ми писали, що цієї ночі у Запорізькій області щонайменше двічі лунали звуки вибухів. Регіон атакували безпілотники.
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