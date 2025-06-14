Обстріл Запоріжжя 14 червня — постраждали поліцейські, є пошкодження

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 14 червня. Фото: Іван Федоров/Telegram

Росіяни зранку, 14 червня, масовано атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок обстрілу постраждали поліцейські, а в місті зафіксовано пошкодження.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА.

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Федоров поінформував, що за уточненою інформацією, місто Запоріжжя атакували 14 російських "шахедів".

"Дістали поранень двоє поліцейських. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Він додав, що через обстріл РФ зайнялося гуманітарне підприємство. Також пошкоджено автівки, магазин та зупинку громадського транспорту.

"Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках", — резюмував Федоров.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, що крім вищезгаданого, у Запоріжжі було зафіксовано кілька пожеж.

Також ми писали, що цієї ночі у Запорізькій області щонайменше двічі лунали звуки вибухів. Регіон атакували безпілотники.