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Главная Новости дня РФ атаковала железную дорогу на Днепропетровщине — новые маршруты

РФ атаковала железную дорогу на Днепропетровщине — новые маршруты

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Дата публикации 30 июля 2025 09:02
Обстрел Павлограда 30 июля — оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру
Поврежденная железная дорога в результате российского обстрела. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Российские оккупанты в ночь на 30 июля атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Известно, что в Павлограде повреждены вокзал, пути и контактная сеть.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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В результате российских ударов пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. В Укрзализныце отметили, что всех удалось вовремя вывести в укрытие.

Сейчас ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом.

"Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", — говорится в сообщении.

Изменения в маршрутах:

  • №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая);
  • №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр);
  • №7010 будет курсировать по маршруту Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск);
  • №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2 — Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая).
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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, 29 июля оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые.

А в ночь на 29 июля захватчики обстреляли Каменское Днепропетровской области. Российская армия нанесла удар по родильному дому и убила молодую беременную девушку.

война Укрзализныця Днепропетровская область обстрелы Павлоград
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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