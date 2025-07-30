Обстрел Павлограда 30 июля — оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру

РФ атаковала железную дорогу на Днепропетровщине — новые маршруты
Российские оккупанты в ночь на 30 июля атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Известно, что в Павлограде повреждены вокзал, пути и контактная сеть.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Обстрел Днепропетровщины 30 июля
В результате российских ударов пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. В Укрзализныце отметили, что всех удалось вовремя вывести в укрытие.
Сейчас ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом.
"Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", — говорится в сообщении.
Изменения в маршрутах:
- №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка — Лозовая (вместо Синельниково-1 — Лозовая);
- №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая — Варваровка (вместо Лозовая — Днепр);
- №7010 будет курсировать по маршруту Каменское — Орловщина (вместо Каменское — Краматорск);
- №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2 — Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая).
Напомним, 29 июля оккупанты ударили по учебному подразделению ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые.
А в ночь на 29 июля захватчики обстреляли Каменское Днепропетровской области. Российская армия нанесла удар по родильному дому и убила молодую беременную девушку.
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