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РФ атакувала залізницю на Дніпропетровщині — змінено маршрути

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 09:02
Обстріл Павлограда 30 липня — окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру
Пошкоджена залізниця внаслідок російського обстрілу. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Відомо, що у Павлограді пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Внаслідок російських ударів постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. В Укрзалізниці зазначили, що всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

Наразі низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.

"Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Зміни в маршрутах:

  • №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка — Лозова (замість Синельникове-1 — Лозова);
  • №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова — Варварівка (замість Лозова — Дніпро);
  • №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське — Орлівщина (замість Камʼянське — Краматорськ);
  • №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 — Лозова).
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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 липня окупанти вдарили по навчальному підрозділі ЗСУ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

А у ніч на 29 липня загарбники обстріляли Кам’янське Дніпропетровської області. Російська армія вдарила по пологовому та вбила молоду вагітну дівчину.

війна Укрзалізниця Дніпропетровська область обстріли Павлоград
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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