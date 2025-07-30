Обстріл Павлограда 30 липня — окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру

РФ атакувала залізницю на Дніпропетровщині — змінено маршрути
Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області. Відомо, що у Павлограді пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Обстріл Дніпропетровщини 30 липня
Внаслідок російських ударів постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. В Укрзалізниці зазначили, що всіх вдалося вчасно вивести в укриття.
Наразі низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.
"Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", — йдеться у повідомленні.
Зміни в маршрутах:
- №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка — Лозова (замість Синельникове-1 — Лозова);
- №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова — Варварівка (замість Лозова — Дніпро);
- №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське — Орлівщина (замість Камʼянське — Краматорськ);
- №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 — Лозова).
Нагадаємо, 29 липня окупанти вдарили по навчальному підрозділі ЗСУ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
А у ніч на 29 липня загарбники обстріляли Кам’янське Дніпропетровської області. Російська армія вдарила по пологовому та вбила молоду вагітну дівчину.
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