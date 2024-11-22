Обстрел Сум 22 ноября — Россия ударила по жилому микрорайону

РФ атаковала "шахедом" жилой микрорайон Сум — что известно
Утром, 22 ноября, российские военные нанесли удар по жилому микрорайону города Сумы. Для атаки враг применил дрон типа "шахед".
Об этом в Telegram сообщает Сумская областная военная администрация.
Последствия атаки РФ по городу Сумы 22 ноября
"Сегодня, 22 ноября, враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применили БПЛА типа "шахед"", — говорится в сообщении в 06:13.
В ОВА уточнили, что по предварительным данным есть пострадавшие.
"Последствия атаки россиян уточняются. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях", — призвали в Сумской ОВА.
Напомним, что сегодня утром взрывы в Сумах были слышны примерно в 05:29. Хотя некоторые местные каналы писали, что первые взрывы прогремели еще раньше. Примерно в это время в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в районе города зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.
Позже, исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов. На месте двух из них было обнаружено минимум по одному погибшему человеку.
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