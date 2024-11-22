Обстрел Сум 22 ноября — Россия ударила по жилому микрорайону

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром, 22 ноября, российские военные нанесли удар по жилому микрорайону города Сумы. Для атаки враг применил дрон типа "шахед".

Об этом в Telegram сообщает Сумская областная военная администрация.

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"Сегодня, 22 ноября, враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применили БПЛА типа "шахед"", — говорится в сообщении в 06:13.

В ОВА уточнили, что по предварительным данным есть пострадавшие.

"Последствия атаки россиян уточняются. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях", — призвали в Сумской ОВА.

Напомним, что сегодня утром взрывы в Сумах были слышны примерно в 05:29. Хотя некоторые местные каналы писали, что первые взрывы прогремели еще раньше. Примерно в это время в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в районе города зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.

Позже, исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов. На месте двух из них было обнаружено минимум по одному погибшему человеку.