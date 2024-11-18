Вибух у Сумах 18 листопада — зникло світло

У Сумах пролунав вибух, у частині міста зникло світло
Вибух пролунав у Сумах прямо зараз, 18 листопада. Військові попереджали про ракету.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Суми" і канал "Повітряних сил ЗСУ.
Вибух у Сумах 18 листопада
"У Сумах чути вибух", — йдеться у повідомленні.
Після цього журналісти повідомили, у частині міста зникло світло.
За дві хвилини до вибуху військові повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. Після цього було зафіксовано ракету у напрямку Сум.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що у Сумах в неділю ввечері, 17 листопада, пролунали вибухи. Їх було чути до оголошення повітряної тривоги.
Також ми повідомляли, що Росія в цей вечір завдала удар по житловому будинку у Сумах. Через атаку противника загинули як мінімум 10 людей, ще 51 особа постраждали.
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