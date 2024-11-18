Вибух у Сумах 18 листопада — зникло світло

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибух пролунав у Сумах прямо зараз, 18 листопада. Військові попереджали про ракету.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Суми" і канал "Повітряних сил ЗСУ.

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Вибух у Сумах 18 листопада

"У Сумах чути вибух", — йдеться у повідомленні.

Після цього журналісти повідомили, у частині міста зникло світло.

За дві хвилини до вибуху військові повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. Після цього було зафіксовано ракету у напрямку Сум.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Сумах в неділю ввечері, 17 листопада, пролунали вибухи. Їх було чути до оголошення повітряної тривоги.

Також ми повідомляли, що Росія в цей вечір завдала удар по житловому будинку у Сумах. Через атаку противника загинули як мінімум 10 людей, ще 51 особа постраждали.