Обстріл Сум 17 листопада — 10 людей загинуло, 51 поранено

Наслідки атаки РФ по місту Суми. Фото: ДСНС України

У неділю ввечері, 17 листопада, Російська Федерація завдала удар балістикою поблизу багатоповерхового житлового будинку у Сумах. Внаслідок атаки загинуло вже 10 людей, серед них двоє дітей.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що станом на 23:05 відомо, що внаслідок ракетної атаки Росії по житловому будинку загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей. Крім того, ще 51 людина постраждала, включаючи п'ять дітей.

"Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено скління шести десятиповерхових будинків, а також знищено 4 автомобілі.

Наразі проводиться по квартирний обхід усіх пошкоджених будівель, щоб перевірити кожен закуток і знайти постраждалих.

Нагадаємо, що російські військові в ніч проти 17 листопада здійснили масований комбінований удар по Україні. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками. Сили ППО змогли збити більшість цілей.

Також ми писали, що в момент масштабного обстрілу Росія атакувала Одеську область. Зокрема, зранку в регіоні пролунало з десяток вибухів. В деяких районах зникло світло.