Вибухи в Сумах 17 листопада — що відомо

У Сумах пролунали потужні вибухи
Ввечері у неділю, 17 листопада, в Сумах пролунали вибухи. Сталося це ще до оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне Суми в Telegram в неділю, 17 листопада.
Що відомо про вибухи в Сумах 17 листопада
Зазначимо, що спочатку з'явилась інформація про вибухи в Сумах. Вже за кілька хвилин в Сумській області оголосили повітряну тривогу.
Де ще оголосили повітряну тривогу
На момент вибухів повітряну тривогу оголосили у Сумській, Київській, Чернігівській, Луганській областях та в тимчасово окупованому Криму. Також про небезпеку попередили жителів Харківщини.
Нагадаємо, зранку 17 листопада в Миколаєві пролунав вибух. Військові попереджали про рух дронів на місто.
Російські військові атакували Україну ракетами та дронами 17 листопада. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру. Через це в Україні будуть діяти стабілізаційні відключення світла.
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