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У Сумах пролунали потужні вибухи

17 листопада 2024 19:34
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Сумах 17 листопада — що відомо
Дим від вибуху. Фото: Укрінформ
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері у неділю, 17 листопада, в Сумах пролунали вибухи. Сталося це ще до оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне Суми в Telegram в неділю, 17 листопада.

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Що відомо про вибухи в Сумах 17 листопада

Зазначимо, що спочатку з'явилась інформація про вибухи в Сумах. Вже за кілька хвилин в Сумській області оголосили повітряну тривогу.

Вибухи в Сумах 17 листопада
Повідомлення про вибухи та повітряну тривогу в Сумській області. Фото: скриншот

Де ще оголосили повітряну тривогу

На момент вибухів повітряну тривогу оголосили у Сумській, Київській, Чернігівській, Луганській областях та в тимчасово окупованому Криму. Також про небезпеку попередили жителів Харківщини.

Карта тривог 17 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 17 листопада в Миколаєві пролунав вибух. Військові попереджали про рух дронів на місто.

Російські військові атакували Україну ракетами та дронами 17 листопада. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру. Через це в Україні будуть діяти стабілізаційні відключення світла.

вибух Суми Сумська область обстріли війна в Україні війна

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