Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Київській області чути вибухи — в чому причина arrow

У Київській області чути вибухи — в чому причина

16 листопада 2024 23:42
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Київській області 16 листопада
Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Київській області чути прямо зараз, пізно ввечері 16 листопада. Сили ППО збивають ворожі дрони.

Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Читайте також:

Вибухи у Київській області 16 листопада

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 23:37.

Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Крім того, українців попросили дотримуватися інформаційної тиші, а саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Київській області чути вибухи — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері, 16 листопада, вибухи було чути у Миколаєві. Тоді існувала загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Також вибухи лунали ввечері 14 листопада в Одесі. В той момент в області продовжувалась тривога.

вибух Київська область ППО Росія Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:36 Ребров розкритикував підопічних за невдалий матч з Грузією

00:30 ТЦК тісніше співпрацюватиме з поліцією — що погодив Кабмін

16 листопада 2024

23:57 Чоловік вбив п'яного друга, бо той вимагав гроші — що вирішив суд

23:42 У Київській області чути вибухи — в чому причина

23:24 Росія все рідше застосовує ракети "Калібр" — у ЗСУ пояснили чому

22:52 Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

22:45 У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

22:33 Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили

22:28 У Bild розкрили, як готувалась розмова Шольца з Путіним

21:55 У ЄС відреагували на рішення "Газпрому" не постачати газ Австрії

00:36 Ребров розкритикував підопічних за невдалий матч з Грузією

00:30 ТЦК тісніше співпрацюватиме з поліцією — що погодив Кабмін

16 листопада 2024

23:57 Чоловік вбив п'яного друга, бо той вимагав гроші — що вирішив суд

23:42 У Київській області чути вибухи — в чому причина

23:24 Росія все рідше застосовує ракети "Калібр" — у ЗСУ пояснили чому

22:52 Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

22:45 У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

22:33 Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили

22:28 У Bild розкрили, як готувалась розмова Шольца з Путіним

21:55 У ЄС відреагували на рішення "Газпрому" не постачати газ Австрії

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку