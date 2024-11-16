У Київській області чути вибухи — в чому причина
Вибухи у Київській області чути прямо зараз, пізно ввечері 16 листопада. Сили ППО збивають ворожі дрони.
Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Вибухи у Київській області 16 листопада
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 23:37.
Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Крім того, українців попросили дотримуватися інформаційної тиші, а саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ввечері, 16 листопада, вибухи було чути у Миколаєві. Тоді існувала загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Також вибухи лунали ввечері 14 листопада в Одесі. В той момент в області продовжувалась тривога.
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