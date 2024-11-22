Обстріл Сум 22 листопада — загинули люди

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В Сумах зранку 22 листопада пролунало декілька потужних вибухів. Внаслідок російської атаки загинули щонайменше двоє людей.

Про це у Telegram повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

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"В місті Суми пролунало декілька потужних вибухів. Зараз знаходимося на одному з них. Вже є загибла людина. На місці працює ДСНС та швидка", — повідомив Кобзар о 05:32.

Через 11 хвилин в.о. мера міста уточнив, що і на місці другого вибуху теж є загибла людина.

"На жаль на місці де пролунав другий вибух, також є загибла людина. В місті працює ДСНС, поліція, швидка. Буде розгорнутий штаб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Місце повідомимо пізніше", — додав він.

Нагадаємо, що вибухи у Сумах було чути приблизно о 05:29. Хоча деякі місцеві канали писали, що трохи раніше. В цей час у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в районі міста було зафіксовано ворожі дрони-камікадзе.

Також ми писали, що минулого ранку, 21 листопада, вибухи пролунали у Дніпрі. Тоді росіяни запустили по місту ракети.