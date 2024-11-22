У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо
Вибухи у Сумах пролунали прямо зараз, зранку 22 листопада. Сили ППО збивають ворожі дрони.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента і Telegram-канал Повітряних силах ЗСУ.
Вибухи у Сумах 22 листопада зранку
Звуки вибухів у місті було чути приблизно о 05:27. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони працювали по "шахедах" росіян.
"Увага! Суми — в районі міста ворожі БпЛА", — попереджали у Повітряних силах ЗСУ о 05:23.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:33, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Також вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що минулого ранку сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території Україні. Її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння, зліт російських літаків МіГ-31К та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Згодом, російські війська здійснили пуск ракет з цих літаків, щоб атакувати нашу країну.
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