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У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо

22 листопада 2024 05:33
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Сумах 22 листопада
Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Сумах пролунали прямо зараз, зранку 22 листопада. Сили ППО збивають ворожі дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента і Telegram-канал Повітряних силах ЗСУ.

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Звуки вибухів у місті було чути приблизно о 05:27. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони працювали по "шахедах" росіян.

"Увага! Суми — в районі міста ворожі БпЛА", — попереджали у Повітряних силах ЗСУ о 05:23.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Також вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.

У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулого ранку сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території Україні. Її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння, зліт російських літаків МіГ-31К та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Згодом, російські війська здійснили пуск ракет з цих літаків, щоб атакувати нашу країну.

вибух Суми ППО дрон Шахід-136 дрони війна в Україні

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