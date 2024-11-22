Вибухи у Сумах 22 листопада

Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН

Вибухи у Сумах пролунали прямо зараз, зранку 22 листопада. Сили ППО збивають ворожі дрони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента і Telegram-канал Повітряних силах ЗСУ.

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Звуки вибухів у місті було чути приблизно о 05:27. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони працювали по "шахедах" росіян.

"Увага! Суми — в районі міста ворожі БпЛА", — попереджали у Повітряних силах ЗСУ о 05:23.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:33, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Також вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулого ранку сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території Україні. Її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння, зліт російських літаків МіГ-31К та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Згодом, російські війська здійснили пуск ракет з цих літаків, щоб атакувати нашу країну.