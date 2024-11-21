Повітряна тривога в Україні 21 листопада

Винищувач МІГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні прямо зараз, зранку 21 листопада, по всій території країни. Існує загроза обстрілу, зокрема, балістикою.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога по всій Україні 21 листопада

Сигнал повітряної тривоги почав ширитися Україною починаючи з 05:03, і вже о 05:06 був по всій країні.

В цей час військові попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в тих областях, де оголошено тривогу.

Оновлено о 05:22

У ПС уточнили, що причиною повітряної тривоги по всій Україні став зліт російського МіГ-31К.

Зазначимо, що приблизно о 05:18 у Дніпрі пролунали вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:09 сигнал повітряної тривоги продовжується по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Зазначимо, що приблизно в останні два тижні Російська Федерація регулярно піднімає в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, літаки МіГ-31К та інші, у зв'язку з чим майже по всій або ж по всій Україні лунає повітряна тривога. Зокрема, останній раз РФ піднімала літаки Ту-95МС у небо у неділю 17 листопада.

В той же день ворог здійснив пуски та комбіновану атаку на Україну, чого не було в попередні дні.