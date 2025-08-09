Сколько ракет и дронов уничтожили Воздушные силы в ночь на 9 августа

Как сбивают дроны. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

В ночь на 9 августа российские оккупанты атаковали Украину 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" с временно оккупированной Запорожской обл. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами — город Днепр.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины'', — говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил о сбитых вражеских целях. Фото: Воздушные силы

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено крылатую ракету "Искандер-К", 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.

В Запорожье за сутки зафиксировано 585 ударов РФ. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

В Днепре в результате сегодняшней атаки есть трое пострадавших.