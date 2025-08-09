Сколько ракет и дронов уничтожили Воздушные силы в ночь на 9 августа

РФ атаковала "Искандерами" и дронами — сколько целей сбили
В ночь на 9 августа российские оккупанты атаковали Украину 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" с временно оккупированной Запорожской обл. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Последствия ночной атаки на Украину
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами — город Днепр.
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины'', — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено крылатую ракету "Искандер-К", 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.
В Запорожье за сутки зафиксировано 585 ударов РФ. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.
В Днепре в результате сегодняшней атаки есть трое пострадавших.
