Главная Новости дня РФ атаковала "Искандерами" и дронами — сколько целей сбили

РФ атаковала "Искандерами" и дронами — сколько целей сбили

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 11:58
Сколько ракет и дронов уничтожили Воздушные силы в ночь на 9 августа
Как сбивают дроны. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

В ночь на 9 августа российские оккупанты атаковали Украину 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" с временно оккупированной Запорожской обл. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Последствия ночной атаки на Украину

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами — город Днепр.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины'', — говорится в сообщении.

звіт про збиті дрони
Отчет Воздушных сил о сбитых вражеских целях. Фото: Воздушные силы

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено крылатую ракету "Искандер-К", 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Напомним, в ночь на 9 августа россияне также атаковали Харьковскую область дронами.

В Запорожье за сутки зафиксировано 585 ударов РФ. Поступило 21 сообщение о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

В Днепре в результате сегодняшней атаки есть трое пострадавших.

ПВО ракета война в Украине Воздушные Силы ВСУ БпЛА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
