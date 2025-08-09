Скільки ракет та дронів знищили Повітряні сили у ніч проти 9 серпня

РФ атакувала "Іскандерами" та дронами — скільки цілей збили
У ніч проти 9 серпня російські окупанти атакували Україна 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також двома крилатими ракетами "Іскандер-К" із тимчасово окупованї Запорізької обл. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Наслідки нічної атаки на Україну
Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами — місто Дніпро.
"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони Україні", — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами.
На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.
У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки є троє постраждалих.
