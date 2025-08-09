Скільки ракет та дронів знищили Повітряні сили у ніч проти 9 серпня

Як збивають дрони. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 9 серпня російські окупанти атакували Україна 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також двома крилатими ракетами "Іскандер-К" із тимчасово окупованї Запорізької обл. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Україну

Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами — місто Дніпро.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони Україні", — йдеться в повідомленні.

Звіт Повітряних сил про збиті ворожі цілі. Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня росіяни також атакували Харківщину дронами.

На Запоріжжі за добу зафіксовано 585 ударів РФ. Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків, квартир та майна підприємств.

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої атаки є троє постраждалих.