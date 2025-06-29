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Главная Новости дня РФ атаковала Черкасскую область — есть пострадавшие

РФ атаковала Черкасскую область — есть пострадавшие

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Дата публикации 29 июня 2025 05:20
Обстрел Черкасской области 29 июня — три человека пострадали
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: SVTV.NEWS
Ключові моменти Последствия обстрела Черкасской области в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Черкасскую область. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Последствия обстрела Черкасской области в ночь на 29 июня

"Из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", — говорится в сообщении.

Табурец добавил, что все службы работают. Детали будут позже.

Напомним, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки повреждены помещения одного из производственных предприятий.

Также мы сообщали, что этой ночью РФ атаковала Кременчугский район Полтавской области. В частности, было атаковано предприятие и начался пожар.

россия обстрелы Черкасская область инфраструктура война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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