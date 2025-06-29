Обстрел Черкасской области 29 июня — три человека пострадали

РФ атаковала Черкасскую область — есть пострадавшие
В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Черкасскую область. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура и есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Последствия обстрела Черкасской области в ночь на 29 июня
"Из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", — говорится в сообщении.
Табурец добавил, что все службы работают. Детали будут позже.
Напомним, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки повреждены помещения одного из производственных предприятий.
Также мы сообщали, что этой ночью РФ атаковала Кременчугский район Полтавской области. В частности, было атаковано предприятие и начался пожар.
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