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РФ атакувала Черкаську область — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 05:20
Обстріл Черкаської області 29 червня — три людини постраждали
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS
Ключові моменти Наслідки обстрілу Черкащини в ніч проти 29 червня

В ніч проти 29 червня російські окупанти атакували Черкаську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру та є постраждалі. 

Про це у Telegram повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Наслідки обстрілу Черкащини в ніч проти 29 червня

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Табурець додав, що всі служби працюють. Деталі будуть згодом.

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення одного з виробничих підприємств.

Також ми повідомляли, що цієї ночі РФ атакувала Кременчуцький район Полтавської області. Зокрема, було атаковано підприємство та почалася пожежа.

росія обстріли Черкаська область інфраструктура війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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