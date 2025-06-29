Обстріл Черкаської області 29 червня — три людини постраждали

РФ атакувала Черкаську область — є постраждалі
В ніч проти 29 червня російські окупанти атакували Черкаську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру та є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Наслідки обстрілу Черкащини в ніч проти 29 червня
"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Табурець додав, що всі служби працюють. Деталі будуть згодом.
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення одного з виробничих підприємств.
Також ми повідомляли, що цієї ночі РФ атакувала Кременчуцький район Полтавської області. Зокрема, було атаковано підприємство та почалася пожежа.
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