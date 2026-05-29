Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атакует Украину "Шахедами" с РЭБ

РФ атакует Украину "Шахедами" с РЭБ

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 01:20
РФ атакует Украину "Шахедами" с РЭБ
Украинский военнослужащий держит в руках обломки БпЛА. Фото иллюстративное: ГУНП в Сумской области

Российские военные начали устанавливать на ударные БпЛА типа "Шахед" комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная цель такого обновления — нейтрализация украинских беспилотников-перехватчиков. Благодаря действию РЭБ дроны становятся менее уязвимыми во время воздушных атак.

Об этом говорится в материале Business Insider, передает Новини.LIVE.

Зачем РФ использует "Шахеды" с РЭБ

Армия РФ модернизирует дроны, которыми регулярно атакует гражданские города и объекты критической инфраструктуры Украины. Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб подтвердил модернизацию "Шахедов". По его словам, противник хочет подстроить тактику использования БпЛА под эффективные действия украинских сил противодействия.

"Эти модифицированные дроны летают над нашей страной и пытаются подавлять наши дроны-перехватчики", — объяснил он.

Отечественные эксперты расценивают эти нововведения как стремление России повысить эффективность и выносливость своих аппаратов под огнем ПВО и ударами перехватчиков. Для Украины это дополнительный вызов в защите неба и стимул быстро совершенствовать собственные технологии по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командующего ПВО Павла Елизарова сообщал, что россияне стали применять большее количество "Шахедов" для одновременных атак по Украине. Противник направляет по разным регионам страны сотни беспилотников. Из-за большого количества БпЛА ПВО работать сложнее, но большинство целей все равно удается сбивать.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и Черниговский городской совет писал, что в ночь на 27 мая дроны атаковали Чернигов и соседние громады. Под удар попали дачные дома, деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания, критическая инфраструктура, складское помещение, спецтехника, легковушки и грузовик. Кроме того, получило повреждения кладбище.

война в Украине Шахед РЭБ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации