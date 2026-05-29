РФ атакует Украину "Шахедами" с РЭБ

Украинский военнослужащий держит в руках обломки БпЛА. Фото иллюстративное: ГУНП в Сумской области

Российские военные начали устанавливать на ударные БпЛА типа "Шахед" комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная цель такого обновления — нейтрализация украинских беспилотников-перехватчиков. Благодаря действию РЭБ дроны становятся менее уязвимыми во время воздушных атак.



Об этом говорится в материале Business Insider, передает Новини.LIVE.

Зачем РФ использует "Шахеды" с РЭБ

Армия РФ модернизирует дроны, которыми регулярно атакует гражданские города и объекты критической инфраструктуры Украины. Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб подтвердил модернизацию "Шахедов". По его словам, противник хочет подстроить тактику использования БпЛА под эффективные действия украинских сил противодействия.

"Эти модифицированные дроны летают над нашей страной и пытаются подавлять наши дроны-перехватчики", — объяснил он.

Отечественные эксперты расценивают эти нововведения как стремление России повысить эффективность и выносливость своих аппаратов под огнем ПВО и ударами перехватчиков. Для Украины это дополнительный вызов в защите неба и стимул быстро совершенствовать собственные технологии по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командующего ПВО Павла Елизарова сообщал, что россияне стали применять большее количество "Шахедов" для одновременных атак по Украине. Противник направляет по разным регионам страны сотни беспилотников. Из-за большого количества БпЛА ПВО работать сложнее, но большинство целей все равно удается сбивать.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и Черниговский городской совет писал, что в ночь на 27 мая дроны атаковали Чернигов и соседние громады. Под удар попали дачные дома, деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания, критическая инфраструктура, складское помещение, спецтехника, легковушки и грузовик. Кроме того, получило повреждения кладбище.