РФ атакує Україну "Шахедами" з РЕБ

Український військовослужбовець тримає в руках уламки БпЛА. Фото ілюстративне: ГУНП у Сумській області

Російські військові почали встановлювати на ударні БпЛА типу "Шахед" комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ). Головна мета такого оновлення — нейтралізація українських безпілотників-перехоплювачів. Завдяки дії РЕБ дрони стають менш уразливими під час повітряних атак.



Про це йдеться в матеріалі Business Insider, передає Новини.LIVE.

Навіщо РФ використовує "Шахеди" з РЕБ

Армія РФ модернізує дрони, якими регулярно атакує цивільні міста та об'єкти критичної інфраструктури України. Перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуб підтвердив модернізацію "Шахедів". За його словами, противник хоче підлаштувати тактику використання БпЛА під ефективні дії українських сил протидії.

"Ці модифіковані дрони літають над нашою країною і намагаються придушувати наші дрони-перехоплювачі", — пояснив він.

Вітчизняні експерти розцінюють ці нововведення як прагнення Росії підвищити ефективність та витривалість своїх апаратів під вогнем ППО та ударами перехоплювачів. Для України це додатковий виклик у захисті неба та стимул швидко вдосконалювати власні технології з виявлення та знищення повітряних цілей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника командувача ППО Павла Єлізарова повідомляв, що росіяни стали застосовувати більшу кількість "Шахедів" для одночасних атак по Україні. Противник скеровує по різних регіонах країни сотні безпілотників. Через велику кількість БпЛА ППО працювати складніше, але більшість цілей все одно вдається збиватися.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та Чернігівську міську раду писав, що в ніч проти 27 травня дрони атакували Чернігів і сусідні громади. Під удар потрапили дачні будинки, деревообробне підприємство, логістична компанія, критична інфраструктура, складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка. Крім того, зазнало пошкоджень кладовище.