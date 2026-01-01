Пожар после обстрела оккупантов. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В первые сутки 2026 года российские оккупанты нанесли удары по объектам украинской железной дороги. На Волыни зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в четверг, 1 января.

Реклама

Читайте также:

В каких областях оккупанты атаковали железную дорогу 1 января

Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот

Отмечается, что в Ковеле в результате атаки повреждены здания локомотивного депо.

Кроме того, армия РФ ударила по железнодорожной станции в Конотопе, повреждены грузовые вагоны.

Последствия удара РФ по объекту железной дороги. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

"Оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы", — пишет Кулеба.

На движение поездов атака не повлияла.

Дыра в здании после атаки РФ. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Напомним, что в новогоднюю ночь россияне также атаковали украинскую энергетику. Часть областей осталась без света.

Из-за авиаудара РФ по Харьковщине погибли животные в экопарке.