РФ атаковала железную дорогу в трех областях — фото последствий
В первые сутки 2026 года российские оккупанты нанесли удары по объектам украинской железной дороги. На Волыни зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в четверг, 1 января.
В каких областях оккупанты атаковали железную дорогу 1 января
Отмечается, что в Ковеле в результате атаки повреждены здания локомотивного депо.
Кроме того, армия РФ ударила по железнодорожной станции в Конотопе, повреждены грузовые вагоны.
"Оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы", — пишет Кулеба.
На движение поездов атака не повлияла.
Напомним, что в новогоднюю ночь россияне также атаковали украинскую энергетику. Часть областей осталась без света.
Из-за авиаудара РФ по Харьковщине погибли животные в экопарке.
Читайте Новини.LIVE!