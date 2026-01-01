Видео
Главная Новости дня РФ атаковала железную дорогу в трех областях — фото последствий

РФ атаковала железную дорогу в трех областях — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 15:10
В каких областях оккупанты атаковали железную дорогу 1 января
Пожар после обстрела оккупантов. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В первые сутки 2026 года российские оккупанты нанесли удары по объектам украинской железной дороги. На Волыни зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в четверг, 1 января.

Читайте также:

В каких областях оккупанты атаковали железную дорогу 1 января

кулеба
Сообщение Алексея Кулебы. Фото: скриншот

Отмечается, что в Ковеле в результате атаки повреждены здания локомотивного депо.

Кроме того, армия РФ ударила по железнодорожной станции в Конотопе, повреждены грузовые вагоны.

жд
Последствия удара РФ по объекту железной дороги. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

"Оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы", — пишет Кулеба.

На движение поездов атака не повлияла.

удар
Дыра в здании после атаки РФ. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Напомним, что в новогоднюю ночь россияне также атаковали украинскую энергетику. Часть областей осталась без света.

Из-за авиаудара РФ по Харьковщине погибли животные в экопарке.

Укрзализныця Одесская область Сумская область Волынская область оккупанты война в Украине поезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
