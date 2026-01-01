Відео
Україна
Головна Новини дня РФ атакувала залізницю у трьох областях — фото наслідків

РФ атакувала залізницю у трьох областях — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:10
У яких областях окупанти атакували залізницю 1 січня
Пожежа після обстрілу окупантів. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У першу добу 2026 року російські окупанти завдали ударів по об’єктах української залізниці. На Волині зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у четвер, 1 січня.

Читайте також:

У яких областях окупанти атакували залізницю 1 січня

кулеба
Допис Олексія Кулеби. Фото: скриншот

Зазначається, що в Ковелі внаслідок атаки пошкоджені будівлі локомотивного депо.

Крім того, армія РФ вдарила по залізничній станції у Конотопі, пошкоджено вантажні вагони. 

жд
Наслідки удару РФ по об’єкту залізниці. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

"Окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи", — пише Кулеба.

На рух поїздів атака не вплинула.

удар
Діра в будівлі після атаки РФ. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Нагадаємо, що у новорічну ніч росіяни також атакували українську енергетику. Частина областей залишилась без світла.

Через авіаудар РФ по Харківщині загинули тварини в екопарку.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
