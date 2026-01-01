РФ атакувала залізницю у трьох областях — фото наслідків
У першу добу 2026 року російські окупанти завдали ударів по об’єктах української залізниці. На Волині зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у четвер, 1 січня.
У яких областях окупанти атакували залізницю 1 січня
Зазначається, що в Ковелі внаслідок атаки пошкоджені будівлі локомотивного депо.
Крім того, армія РФ вдарила по залізничній станції у Конотопі, пошкоджено вантажні вагони.
"Окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи", — пише Кулеба.
На рух поїздів атака не вплинула.
Нагадаємо, що у новорічну ніч росіяни також атакували українську енергетику. Частина областей залишилась без світла.
Через авіаудар РФ по Харківщині загинули тварини в екопарку.
