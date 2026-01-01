Пожежа після обстрілу окупантів. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У першу добу 2026 року російські окупанти завдали ударів по об’єктах української залізниці. На Волині зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у четвер, 1 січня.

У яких областях окупанти атакували залізницю 1 січня

Допис Олексія Кулеби. Фото: скриншот

Зазначається, що в Ковелі внаслідок атаки пошкоджені будівлі локомотивного депо.

Крім того, армія РФ вдарила по залізничній станції у Конотопі, пошкоджено вантажні вагони.

Наслідки удару РФ по об’єкту залізниці. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

"Окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи", — пише Кулеба.

На рух поїздів атака не вплинула.

Діра в будівлі після атаки РФ. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Нагадаємо, що у новорічну ніч росіяни також атакували українську енергетику. Частина областей залишилась без світла.

Через авіаудар РФ по Харківщині загинули тварини в екопарку.