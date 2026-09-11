Нападение РФ на Запорожье: пострадали мать и 10-летний сын

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Российские войска ночью подвергли Запорожье массированной атаке с использованием ударных беспилотников. В результате вражеской атаки пострадали 32-летняя женщина и ее 10-летний сын. По предварительной информации, мать и ребенок получили травмы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожья, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Запорожье

В результате атаки в Запорожье повреждена крыша девятиэтажного жилого дома. Там возник пожар площадью 80 квадратных метров.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Запорожья

Также российский удар вызвал возгорание в торговом центре.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Еще один пожар возник в офисном помещении и охватил 50 квадратных метров.

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Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Работу спасателей осложняла постоянная угроза повторных ударов. Из-за этого пожарные были вынуждены прерывать тушение пожаров и укрываться в убежищах.

В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы. На местах работали экстренные службы, которые продолжали ликвидацию последствий российской атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября российские войска нанесли удар по пригородному поезду "Укрзализныци" в Запорожье. В результате атаки погибла проводница регионального поезда, получившая смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 сентября российские войска продолжили массированные атаки на Запорожье. Во время атаки с использованием дронов беспилотник врезался в дерево и взорвался среди жилой застройки, повредив многоэтажный дом и прилегающие сооружения.