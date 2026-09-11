Атака РФ на Запоріжжя: постраждали мати та 10-річний син

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські війська вночі масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син. За попередньою інформацією, мати та дитина отримали травми. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили у ДСНС Запоріжжя, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

Внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа площею 80 квадратних метрів.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Запоріжжя

Також російський удар спричинив займання у торговельному центрі.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла в офісному приміщенні та охопила 50 квадратних метрів.

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Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних ударів. Через це вогнеборці були змушені переривати гасіння пожеж і переходити до укриттів.

Наразі всі займання ліквідовані. На місцях працювали екстрені служби, які продовжували ліквідацію наслідків російської атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня російські війська завдали удару по приміському поїзду Укрзалізниці на Запоріжжі. Унаслідок атаки загинула провідниця регіонального поїзда, яка отримала смертельні поранення під час виконання службових обов’язків.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 вересня російські війська продовжили масовані атаки на Запоріжжя. Під час дронової атаки безпілотник влучив у дерево та вибухнув серед житлової забудови, пошкодивши багатоповерховий будинок і прилеглі споруди.