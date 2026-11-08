Пилот истребителя. Фото: 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Украину ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 137 вражеских целей. При этом в нескольких местах зафиксированы попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Украины 8 ноября

Захватчики запускали три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударных дрона типа Shahed, 112 из которых реактивные, "Гербера", а также имитаторами типа "Пародия". Беспилотники враг запускал с территории России и ТОТ.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей РФ 8 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed (88 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.

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В результате российского обстрела зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага по 23 объектам, а также падение обломков на шесть.

Как писали Новини.LIVE, 8 ноября российские оккупанты нанесли удар по пригороду Днепра, в результате чего есть погибший и раненый. На месте вспыхнул пожар.

Кроме того, ночью Россия атаковала Черниговскую область и повредила объект электроснабжения. В результате обстрела десятки тысяч абонентов остались без электричества.