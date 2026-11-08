РФ атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 137 целей
Российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Украину ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 137 вражеских целей. При этом в нескольких местах зафиксированы попадания.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Украины 8 ноября
Захватчики запускали три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударных дрона типа Shahed, 112 из которых реактивные, "Гербера", а также имитаторами типа "Пародия". Беспилотники враг запускал с территории России и ТОТ.
Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed (88 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.
В результате российского обстрела зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага по 23 объектам, а также падение обломков на шесть.
Как писали Новини.LIVE, 8 ноября российские оккупанты нанесли удар по пригороду Днепра, в результате чего есть погибший и раненый. На месте вспыхнул пожар.
Кроме того, ночью Россия атаковала Черниговскую область и повредила объект электроснабжения. В результате обстрела десятки тысяч абонентов остались без электричества.