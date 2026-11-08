Пілот винищувача. Фото: 40 бригада тактичної авіації “Привид Києва”

Російські окупанти у ніч проти 8 листопада атакували Україну ракетами та дронами. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 137 ворожих цілей. Водночас на декількох локаціях зафіксовано влучання.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл України 8 листопада

Загарбники запускали три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Азовського моря, а також 164 ударних дронів типу Shahed, 112 з яких реактивні, "Гербера", а також імітаторами типу "Пародія". Безпілотники ворог запускав з території Росії та ТОТ.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектонної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знищених та подавлених повітряних цілей РФ 8 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed (88 із них — реактивні), "Гербера", дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 23 локаціях, а також падіння уламків на шести.

Як писали Новини.LIVE, 8 листопада російські окупанти завдали удару по передмістю Дніпра, внаслідок чого є загиблий та поранений. На місці спалахнула пожежа.

Крім того, вночі Росія атакувала Чернігівську область та пошкодила обʼєкт електропостачання. Внаслідок обстрілу сталися знеструмлення десятків тисяч абонентів.