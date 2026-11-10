Сотрудники ГСЧС. Фото: ГСЧС Кировоградской области

Российские войска 10 ноября нанесли удары по гражданской инфраструктуре Кировоградской области. После атаки загорелся автомобиль, а в результате повторного удара возник пожар на одном из объектов. На месте работают спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Кропивницкий

В Кировоградской области в результате российской атаки загорелся автомобиль, припаркованный на автостоянке. После повторного удара пожар возник также на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Кировоградской области

По данным мониторинговых Telegram-каналов, российский удар пришелся по торговому центру "Эпицентр".

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Кировоградской области

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека. Работа экстренных служб затруднена из-за постоянной угрозы повторных атак.

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Психологи оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС Кировоградской области

На месте происшествия также находятся психологи ГСЧС, которые оказывают помощь нуждающимся.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 октября российские войска запустили по Кропивницкому и области крылатые ракеты. Впоследствии стало известно о двух взрывах в этом регионе.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 21 октября российские войска атаковали Кропивницкий район Кировоградской области. В результате удара загорелись складские помещения.