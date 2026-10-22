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Главная Новости дня В Кировоградской области после атаки РФ горят склады

В Кировоградской области после атаки РФ горят склады

Ua ru
22 октября 2026 08:04
Кировоградская область подверглась атаки со стороны РФ
Спасатель на месте пожара в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

Вечером среды, 21 октября, российские войска нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях. Спасателям удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий атаки продолжается из-за значительной площади горения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре
Спасатель тушит пожар в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки на Кировоградскую область

По информации ГСЧС, вечером 21 октября российские войска атаковали Кропивницкий район. В результате удара загорелись складские помещения. На место происшествия прибыли подразделения спасателей, которые приступили к ликвидации пожара.

Сотрудники ГСЧС на пожаре
Спасатели тушат пожар в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

Тушение осложняли значительная площадь возгорания и опасность повторных атак со стороны российских войск. Однако сейчас пожар удалось локализовать, но спасатели продолжают работать на месте.

Сотрудники ГСЧС на пожаре
Спасатели во время пожара в Кировоградской области. Фото: ГСЧС

По предварительной информации ГСЧС, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ночью российские войска атаковали здание телерадиокомпании в Кременчуге Полтавской области. В результате попадания на объекте возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Также Новини.LIVE писал, что в Киеве после российской атаки временно ограничили движение по Южному мосту. Причиной стали последствия обстрела, из-за которых на участке работали соответствующие службы.

пожар ГСЧС обстрелы Кировоградская область склад
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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