Кировоградская область подверглась атаки со стороны РФ

В Кировоградской области после атаки РФ горят склады
Вечером среды, 21 октября, российские войска нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях. Спасателям удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий атаки продолжается из-за значительной площади горения.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Последствия российской атаки на Кировоградскую область
По информации ГСЧС, вечером 21 октября российские войска атаковали Кропивницкий район. В результате удара загорелись складские помещения. На место происшествия прибыли подразделения спасателей, которые приступили к ликвидации пожара.
Тушение осложняли значительная площадь возгорания и опасность повторных атак со стороны российских войск. Однако сейчас пожар удалось локализовать, но спасатели продолжают работать на месте.
По предварительной информации ГСЧС, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ночью российские войска атаковали здание телерадиокомпании в Кременчуге Полтавской области. В результате попадания на объекте возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Также Новини.LIVE писал, что в Киеве после российской атаки временно ограничили движение по Южному мосту. Причиной стали последствия обстрела, из-за которых на участке работали соответствующие службы.