Кіровоградська область зазнала атаки РФ: ДСНС повідомила про пожежу на складах

Рятувальник на місці пожежі на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Увечері середи, 21 жовтня, російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідація наслідків атаки триває через значну площу горіння.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальник гасить пожежу на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Кіровоградщину

За інформацією ДСНС, увечері 21 жовтня російські війська атакували Кропивницький район. Унаслідок удару загорілися складські приміщення. На місце події прибули підрозділи рятувальників, які розпочали ліквідацію пожежі.

Рятувальники гасять пожежу на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Гасіння ускладнювали значна площа займання та небезпека повторних атак з боку російських військ. Однак наразі пожежу вдалося локалізувати, проте рятувальники продовжують працювати на місці.

Рятувальники під час пожежі на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією ДСНС, загиблих і травмованих унаслідок обстрілу немає.

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