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Головна Новини дня На Кіровоградщині після атаки РФ горять склади

На Кіровоградщині після атаки РФ горять склади

Ua ru
22 жовтня 2026 08:04
Кіровоградська область зазнала атаки РФ: ДСНС повідомила про пожежу на складах
Рятувальник на місці пожежі на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Увечері середи, 21 жовтня, російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак ліквідація наслідків атаки триває через значну площу горіння.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре
Рятувальник гасить пожежу на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Кіровоградщину

За інформацією ДСНС, увечері 21 жовтня російські війська атакували Кропивницький район. Унаслідок удару загорілися складські приміщення. На місце події прибули підрозділи рятувальників, які розпочали ліквідацію пожежі.

Сотрудники ГСЧС на пожаре
Рятувальники гасять пожежу на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

Гасіння ускладнювали значна площа займання та небезпека повторних атак з боку російських військ. Однак наразі пожежу вдалося локалізувати, проте рятувальники продовжують працювати на місці.

Сотрудники ГСЧС на пожаре
Рятувальники під час пожежі на Кіровоградщині. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією ДСНС, загиблих і травмованих унаслідок обстрілу немає.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вночі російські війська атакували будівлю телерадіокомпанії у Кременчуці Полтавської області. Внаслідок влучання на об'єкті виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Також Новини.LIVE писав, що в Києві після російської атаки тимчасово обмежили рух Південним мостом. Причиною стали наслідки обстрілу, через які на ділянці працювали відповідні служби.

пожежа ДСНС обстріли Кіровоградська область склад
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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