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Головна Новини дня РФ атакувала ТЦ у Кропивницькому: двоє травмовано

РФ атакувала ТЦ у Кропивницькому: двоє травмовано

Ua ru
10 листопада 2026 13:16
Атака на Кіровоградщину: двоє людей травмовані, виникли пожежі ДСНС Кіровоградщини
Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Російські війська 10 листопада завдали ударів по цивільній інфраструктурі Кіровоградської області. Після атаки загорівся автомобіль, а внаслідок повторного удару виникла пожежа на одному з об’єктів. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Кіровоградщини, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Кропивницький

На Кіровоградщині внаслідок російської атаки загорівся автомобіль, припаркований на автостоянці. Після повторного удару пожежа виникла також на одному з об’єктів цивільної інфраструктури. 

РФ атакувала ТЦ у Кропивницькому: двоє травмовано - фото 1
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

За даними моніторингових Telegram-каналів, російський удар припав по торговельному центру "Епіцентр".

РФ атакувала ТЦ у Кропивницькому: двоє травмовано - фото 2
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

За попередніми даними, внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей. Робота екстрених служб ускладнена через постійну загрозу повторних атак.

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Психологи надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Кіровоградщини

На місці події також перебувають психологи ДСНС, які надають допомогу людям, що її потребують.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 26 жовтня російські війська запустили по Кропивницькому та області крилаті ракети. Згодом стало відомо про два вибухи у цьому регіоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 21 жовтня російські війська атакували Кропивницький район Кіровоградської області. Внаслідок удару загорілися складські приміщення.

ДСНС війна в Україні Кропивницький постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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