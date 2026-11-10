РФ атакувала ТЦ у Кропивницькому: двоє травмовано
Російські війська 10 листопада завдали ударів по цивільній інфраструктурі Кіровоградської області. Після атаки загорівся автомобіль, а внаслідок повторного удару виникла пожежа на одному з об’єктів. На місці працюють рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС Кіровоградщини, передає Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Кропивницький
На Кіровоградщині внаслідок російської атаки загорівся автомобіль, припаркований на автостоянці. Після повторного удару пожежа виникла також на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.
За даними моніторингових Telegram-каналів, російський удар припав по торговельному центру "Епіцентр".
За попередніми даними, внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей. Робота екстрених служб ускладнена через постійну загрозу повторних атак.
На місці події також перебувають психологи ДСНС, які надають допомогу людям, що її потребують.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 26 жовтня російські війська запустили по Кропивницькому та області крилаті ракети. Згодом стало відомо про два вибухи у цьому регіоні.
Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 21 жовтня російські війська атакували Кропивницький район Кіровоградської області. Внаслідок удару загорілися складські приміщення.