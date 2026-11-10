Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Кіровоградщини

Російські війська 10 листопада завдали ударів по цивільній інфраструктурі Кіровоградської області. Після атаки загорівся автомобіль, а внаслідок повторного удару виникла пожежа на одному з об’єктів. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Кіровоградщини, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки на Кропивницький

На Кіровоградщині внаслідок російської атаки загорівся автомобіль, припаркований на автостоянці. Після повторного удару пожежа виникла також на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

За даними моніторингових Telegram-каналів, російський удар припав по торговельному центру "Епіцентр".

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Кіровоградщини

За попередніми даними, внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей. Робота екстрених служб ускладнена через постійну загрозу повторних атак.

Читайте також:

Психологи надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Кіровоградщини

На місці події також перебувають психологи ДСНС, які надають допомогу людям, що її потребують.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 26 жовтня російські війська запустили по Кропивницькому та області крилаті ракети. Згодом стало відомо про два вибухи у цьому регіоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 21 жовтня російські війська атакували Кропивницький район Кіровоградської області. Внаслідок удару загорілися складські приміщення.