Спасатель на месте российской атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровской области

Российские войска почти десять раз обстреляли пять районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 55 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Днепропетровскую область 21 ноября

Наибольшие разрушения зафиксированы в Кривом Роге. Там повреждены многоквартирные дома, ресторан, больница, объекты инфраструктуры, гаражи и автомобили. В результате атаки погибли 7-летний мальчик и 20-летняя женщина. Ранения получили 52 человека.

Пост Александра Ганжи. Фото: скриншот

В больницы госпитализировали 25 пострадавших, их состояние оценивается как тяжкое. Среди них — мальчики в возрасте 4, 11, 16 и 17 лет, а также 9-летняя девочка. Еще одного ребенка — 3-летнюю девочку — доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

В Новопольской громаде Криворожского района российские войска атаковали инфраструктуру. Также под удар попала Обуховская община Днепровского района. Там поврежден частный дом. Ранения получили 77-летний мужчина и две женщины в возрасте 75 и 61 года. В самом Днепре враг нанес удар по инфраструктуре.

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В Яворницкой громаде Синельниковского района в результате обстрела были повреждены многоквартирный и частный дома. В Пятихатской и Верховцевской громадах Каменского района зафиксированы повреждения инфраструктуры. Российские атаки также обрушились на районный центр в Никопольском районе.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области баллистическими ракетами. В результате обстрела ранения получили 20 человек, также в городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 20 ноября под ударом оказалась Желтоводская громада Каменского района, где ранения получили пять человек. Также там повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин.