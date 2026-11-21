Рятувальник на місці російської атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська майже десять разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області ракетами та безпілотниками. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 55 дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.є

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину 21 листопада

Найбільше руйнувань зафіксували у Кривому Розі. Там пошкоджені багатоквартирні будинки, ресторан, лікарня, об’єкти інфраструктури, гаражі та автомобілі. Внаслідок атаки загинули 7-річний хлопчик і 20-річна жінка. Поранення дістали 52 людини.

Пост Олександра Ганжи. Фото: скриншот

До лікарень госпіталізували 25 постраждалих, їхній стан оцінюють як тяжкий. Серед них — хлопчики віком 4, 11, 16 та 17 років, а також 9-річна дівчинка. Ще одну дитину — 3-річну дівчинку — доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.

У Новопільській громаді Криворізького району російські війська атакували інфраструктуру. Також під удар потрапила Обухівська громада Дніпровського району. Там пошкоджений приватний будинок. Поранення дістали 77-річний чоловік і дві жінки віком 75 та 61 рік. У самому Дніпрі ворог поцілив по інфраструктурі.

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У Яворницькій громаді Синельниківського району внаслідок обстрілу понівечені багатоквартирний і приватний будинки. У П’ятихатській та Верхівцівській громадах Кам’янського району зафіксували пошкодження інфраструктури. Російських атак також зазнав районний центр на Нікопольщині.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу поранення дістали 20 людей, також у місті пошкоджені ресторан, гаражі та автомобілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 20 листопада під ударом опинилася Жовтоводська громада Кам’янського району, де поранення дістали п’ятеро людей. Також там пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, банк і магазин.