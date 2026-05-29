РФ атаковала одну из крупнейших биотопливных ТЭС Восточной Европы

Дата публикации 29 мая 2026 14:13
Биоэнергетическая ТЭС. Фото: Экотес Иванков/Facebook

Россия нанесла удар по одной из крупнейших биоэнергетических ТЭС Восточной Европы, расположенной на Киевщине. В результате атаки в ночь на 28 мая частично разрушен энергетический объект в Иванкове, в который были инвестированы десятки миллионов долларов. Речь идет о станции, которая имеет важное значение для энергетической инфраструктуры региона и входит в число крупнейших в своем сегменте.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение EXPRO Consulting.

РФ атакувала біоенергетичну ТЕС на Київщині
Сообщение о разрушении ТЭС. Изображение: Алексей Бутенко/Facebook

Россияне атаковали биоэнергетическую ТЭС на Киевщине

В ночь на 28 мая российские оккупанты повредили биоэнергетическую электростанцию в Иванковском районе Киевской области, которую называют одной из крупнейших биотопливных ТЭС не только Украины, но и Восточной Европы. Об инциденте сообщил основатель компании "Биогазэнерго" Алексей Бутенко, отметив масштабы инвестиций и значение объекта для энергетики.

"Для кого-то это просто промышленный объект. Для меня — это часть жизни. Одна из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы. 40 миллионов долларов инвестиций. Более 400 рабочих мест. Партнерство с ЕБРР", — отметил Бутенко.

Поврежденная электростанция работала на биомассе и была введена в эксплуатацию в 2014 году. Ее установленная мощность составляет 19 МВт, а проект реализовывался при участии международных финансовых партнеров, в частности ЕБРР.

Несмотря на разрушения, компания заявляет о намерении восстановить объект и вернуть его к работе.

Скриншот сообщения Алексея Бутенко/Facebook

Отметим, что поселок Иванков в Киевской области находился под российской оккупацией. Он был захвачен в первые дни полномасштабного вторжения РФ и оставался под контролем врага до 1 апреля 2022 года.

Новини.LIVE информировали, что недавно Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы может нанести удар по Киеву в любой момент. В Москве также подчеркивают "серьезность" предупреждений и говорят о демонстрации своей военной силы.

Новини.LIVE также сообщали, что Европейский Союз вызвал временного поверенного в делах России после заявлений Москвы с угрозами иностранным дипломатам в Киеве. В Брюсселе назвали такие высказывания неприемлемой эскалацией и призвали Россию прекратить атаки на гражданское население Украины. Несмотря на угрозы, представительство ЕС в Киеве продолжает работу.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
