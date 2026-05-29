Головна Новини дня РФ атакувала одну з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи

РФ атакувала одну з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи

Дата публікації: 29 травня 2026 14:13
Біоенергетична ТЕС. Фото: Екотес Іванків/Facebook

Росія завдала удару по одній із найбільших біоенергетичних ТЕС Східної Європи, розташованій на Київщині. Внаслідок атаки в ніч проти 28 травня частково зруйновано енергетичний об’єкт в Іванкові, у який було інвестовано десятки мільйонів доларів. Йдеться про станцію, що має важливе значення для енергетичної інфраструктури регіону та входить до числа найбільших у своєму сегменті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення EXPRO Consulting.

Повідомлення про руйнування ТЕС. Зображення: Олексій Бутенко/Facebook

У ніч проти 28 травня російські окупанти пошкодили біоенергетичну електростанцію в Іванківському районі Київської області, яку називають однією з найбільших біопаливних ТЕС не лише України, а й Східної Європи. Про інцидент повідомив засновник компанії "Біогазенерго" Олексій Бутенко, зазначивши масштаби інвестицій і значення об’єкта для енергетики.

"Для когось це просто промисловий об'єкт. Для мене — це частина життя. Одна з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи. 40 мільйонів доларів інвестицій. Понад 400 робочих місць. Партнерство з ЄБРР", — зауважив Бутенко.

Пошкоджена електростанція працювала на біомасі та була введена в експлуатацію у 2014 році. Її встановлена потужність становить 19 МВт, а проєкт реалізовувався за участі міжнародних фінансових партнерів, зокрема ЄБРР.

Попри руйнування, компанія заявляє про намір відновити об’єкт і повернути його до роботи.

Скриншот повідомлення Олексія Бутенко/Facebook

Зауважимо, що селище Іванків на Київщині було під російською окупацією. Воно захоплене з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та перебувало під контролем ворога до 1 квітня 2022 року.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито може завдати удару по Києву у будь-який момент. У Москві також підкреслюють "серйозність" попереджень і говорять про демонстрацію своєї військової сили.

Новини.LIVE також повідомляли, що Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах Росії після заяв Москви з погрозами іноземним дипломатам у Києві. У Брюсселі назвали такі висловлювання неприйнятною ескалацією та закликали Росію припинити атаки на цивільне населення України. Попри погрози, представництво ЄС у Києві продовжує роботу.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
