Разрушения в результате атаки РФ. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Армия РФ в среду, 18 ноября, более 20 раз обстреляла Днепровскую область ракетами, дронами и артиллерией. В результате пострадали шесть человек, были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и предприятия. Также под прицелом России оказались объекты "Нафтогаза".

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и пресс-служба "Нафтогаза", передает Новини.LIVE.

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Последствия российских атак в Днепропетровской области 18 ноября

Александр Ганжа сообщил, что в результате российских ударов в среду, 18 ноября, в Павлограде зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и складов.

"В Павлограде в результате атак дронов пострадали 5 человек. Горели частный дом и складские здания. Повреждены еще три частных дома и два хозяйственных сооружения", — написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Никопольском районе РФ атаковала районный центр: Марганецкую и Покровскую громады. Известно о повреждениях предприятия и частных домов.

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"Враг атаковал FPV-дронами и артиллерией Никополь, Марганец и Покровскую общину. Повреждены три частных дома, три автомобиля и объект инфраструктуры", — сообщил Николай Лукашук.

Сообщение Николая Лукашука. Скриншот: Telegram

Также российские войска нанесли удар по агропредприятию в Губининской общине Самаровского района. В результате обстрела в больницу доставили 50-летнюю женщину, медики оценивают её состояние как средней тяжести.

В Покровской общине Синельниковского района в результате обстрела поврежден частный дом.

Разбитый автомобиль. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Разрушения на крыше дома. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Поврежденный автомобиль в результате атаки РФ. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Российская армия атаковала объекты "Нафтогаза"

В среду, 18 ноября, российские войска нанесли удары по важной инфраструктуре: объектам Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской и Полтавской областях. Сообщается, что в настоящее время специалисты оценивают последствия обстрела, но вероятность повторных ударов затрудняет работу.

"Интенсивность вражеских атак по критической инфраструктуре Группы растет. Практически ежедневно враг наносит удары по объектам добычи и распределения газа, от которых зависит тепло в домах украинцев этой зимой. Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений. Но самое главное, что работники предприятий остались невредимыми",

— сообщил и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Сообщение "Нафтогаза". Скриншот: Telegram

Мы писали, что в среду, 18 ноября, в Павлограде российские войска нанесли удар дроном по частному сектору. В результате попадания известно о трёх пострадавших и повреждённых домах.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 16 ноября, армия РФ в очередной раз атаковала Днепр. В результате обстрела зафиксированы многочисленные разрушения, а число жертв возросло до десяти.