Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Армія РФ у середу, 18 листопада понад 20 разів атакувала Дніпровщину ракетами, дронами та артилерією. Унаслідок цього травмувались шестеро людей, житлові будинки, господарські споруди та підприємства. Також під прицілом Росії опинились об'єкти "Нафтогаз".

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та пресслужба "Нафтогазу", передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки російських атак на Дніпропетровщині 18 листопада

Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок російських ударів у середу, 18 листопада, у Павлограді фіксуються пошкодження приватних будинків, господарських споруд та складів.

"У Павлограді внаслідок атак дронів постраждали 5 людей. Горіли приватний будинок і складські будівлі. Пошкоджено ще три приватні будинки та дві господарські споруди", — написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

На Нікопольщині РФ атакувала районний центр: Марганецьку та Покровську громади. Відомо про пошкодження підприємства та приватних осель.

Читайте також:

"Ворог атакував FPV-дронами та артилерією Нікополь, Марганець і Покровську громаду. Пошкоджено три приватні будинки, три автомобілі та об’єкт інфраструктури", — повідомив Микола Лукашук.

Допис Миколи Лукашука. Скриншот: Telegram

Також російські війська влучили по агропідприємству в Губиниській громаді Самарівського району. Унаслідок обстрілу до лікарні доправлено 50-річну жінку, медики описують її стан як середньої тяжкості.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Понівічене авто. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Руйнування на даху будинку. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Пошкоджена автівка внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Допис Олександра Ганжі. Скриншот: Telegram

Російська армія атакувала об'єкти "Нафтогазу"

У середу, 18 листопада російські війська завдали ударів по важливій інфраструктурі: об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській та Полтавській областях. Повідомляється, що наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу, але можливість повторних ударів ускладнює роботу.

"Інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі Групи зростає. Практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими",

— повідомив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Допис "Нафтогазу". Скриншот: Telegram

Ми писали, що у середу, 18 листопада, у Павлограді російські війська ударили дроном по приватному сектору. Унаслідок влучання відомо про трьох постраждалих осіб та пошкоджені оселі.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 16 листопада, що армія РФ атакувала вкотре атакувала Дніпро. Унаслідок обстрілу зафіксовано численні руйнування, а кількість жертв зросла до десяти.