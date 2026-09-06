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Главная Новости дня РФ атаковала Херсонщину: погибли два человека, есть раненые

РФ атаковала Херсонщину: погибли два человека, есть раненые

Ua ru
6 сентября 2026 13:06
Атака РФ на Херсонскую область: 2 погибших и 19 раненых
Последствия нападения РФ на пассажирский поезд в Херсонской области. Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Херсонскую область с помощью авиации, артиллерии и беспилотников различных типов. В результате атак погибли двое мирных жителей, еще 19 человек получили ранения, среди них двое детей и медсестра. Также были повреждены жилые дома, критически важная инфраструктура, транспорт и оборудование мобильной связи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в воскресенье, 6 сентября.

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Последствия российских атак в Херсоне

Российские войска продолжают круглосуточно атаковать Херсон, под ударом находятся мирные жители, жилые дома и гражданская инфраструктура.

В Днепровском районе города в результате артиллерийского обстрела погибли мужчина и женщина. Их личности и возраст в настоящее время устанавливаются.

Еще четверо жителей Херсона пострадали. 87-летнюю женщину с травматической ампутацией верхней конечности доставили в больницу. У 86-летней жительницы Херсона медики диагностировали осколочные ранения головы, шеи и рук. Также госпитализировали двух мужчин в возрасте 53 и 75 лет с минно-взрывными травмами.

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Ночью российский дрон попал в балкон квартиры, где находилась семья с двумя детьми. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и находятся под наблюдением врачей.

Их 36-летнюю мать в состоянии средней тяжести госпитализировали. У женщины диагностировали взрывную травму, ушиб головы и осколочное ранение плеча. 39-летний отец получил взрывную травму и ранение лица, ему назначили амбулаторное лечение.

В результате еще одного удара управляемой авиабомбой в Днепровском районе был поврежден многоквартирный дом.

В Корабельном районе 72-летнего мужчину атаковал российский FPV-дрон. Пострадавшего с осколочными ранениями ног и туловища и открытым переломом ноги госпитализировали в травматологическое отделение.

Еще один мужчина, 59 лет, пострадал в результате сброса взрывчатки с беспилотника. У него медики диагностировали минно-взрывную травму туловища и конечностей.

В результате ещё одной атаки российского БпЛА пострадали двое пожилых мужчин. 77-летний житель Херсона получил осколочные ранения туловища, а у 62-летнего мужчины зафиксировали травматическую ампутацию пальца кисти. Обоих пострадавших доставили в больницу.

В результате серии атак российских FPV-дронов повреждены многоквартирный и частный дома.

В Центральном районе в результате сброса взрывчатки с российского беспилотника во двор многоэтажного дома пострадал 27-летний мужчина, находившийся в своей квартире. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. Медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Также в результате серии ударов российскими FPV-дронами были повреждены антенна мобильной связи и здание государственного учреждения. Еще два частных дома повреждены в результате артиллерийского обстрела.

Атака РФ на Херсонщину
Последствия атаки РФ на пассажирский поезд в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Атаки на населенные пункты области

От российских ударов пострадал ряд деоккупированных населенных пунктов Херсонской области.

Утром российские войска нанесли авиаудар одной управляемой авиабомбой по Антоновке. В результате атаки были повреждены здание и оборудование критически важной инфраструктуры.

В Молодежном оккупанты атаковали остановку общественного транспорта с помощью FPV-дрона. Пострадали три женщины.

У 56-летней и 60-летней местных жительниц медики диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения плеч. Еще одна 56-летняя женщина, которая ехала на работу и является медсестрой, получила акубаротравму и осколочные ранения рук и ног.

В полдень в Чернобаевке, как уже сообщалось ранее, россияне атаковали ударными БпЛА типа Shahed пассажирский поезд. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 55-летнюю женщину. У неё медики диагностировали акубаротравму, ранение руки и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

В результате ударов также были повреждены два тепловоза.

В Урожайном в результате атаки российского беспилотника возник пожар и было повреждено хозяйственное сооружение.

В Надиевке, Зоровке и Новорайске в результате ударов российских БпЛА были повреждены четыре частных дома.

Кроме того, за медицинской помощью самостоятельно обратились ещё двое жителей Херсона, пострадавшие от атак российской армии несколькими днями ранее.

52-летний мужчина в результате артиллерийского обстрела получил взрывную травму и контузию. Еще у 65-летнего мужчины после удара вражеского дрона медики диагностировали акубаротравму. Обоим пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Что повредили российские атаки

Всего в результате обстрелов повреждены семь частных и четыре многоквартирных дома. Также зафиксированы повреждения двух тепловозов, оборудования и зданий критически важной инфраструктуры, частного транспорта и оборудования сотовой сети.

На местах вражеских попаданий работали криминалисты и следственно-оперативные группы полиции, а также представители других экстренных служб.

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Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские дроны стали главной угрозой для фермеров в Херсонской области, атакуя людей и сельскохозяйственную технику. Возле одного из хозяйств фиксируется до 200 БпЛА в день, а из-за ударов уже уничтожено около 80% пшеницы. Уцелевший урожай аграрии не могут полностью собрать из-за постоянных атак дронов.

Новини.LIVE также писали, что российский FPV-дрон атаковал маршрутный автобус в Центральном районе Херсона, в результате чего пострадали 12 человек. Среди них — преимущественно пожилые пассажиры, получившие тяжелые взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. 47-летний мужчина скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.

обстрелы Херсонская область война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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