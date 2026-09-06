Атака РФ на Херсонщину: 2 загиблих і 19 поранених

Наслідки атаки РФ на пасажирський потяг у Херсонській області. Фото: Нацполіція України

Російські війська минулої доби обстрілювали Херсонщину з авіації, артилерії та за допомогою безпілотників різних типів. Унаслідок атак загинули двоє цивільних, ще 19 людей отримали поранення, серед них двоє дітей та медсестра. Також пошкоджено житлові будинки, критичну інфраструктуру, транспорт та обладнання мобільного зв'язку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у неділю, 6 вересня.

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Наслідки російських атак у Херсоні

Російські війська продовжують цілодобово атакувати Херсон, під ударом перебувають мирні жителі, житлові будинки та цивільна інфраструктура.

У Дніпровському районі міста внаслідок артилерійського обстрілу загинули чоловік та жінка. Їхні особи та вік наразі встановлюються.

Ще четверо жителів Херсона постраждали. 87-річну жінку з травматичною ампутацією верхньої кінцівки доправили до лікарні. У 86-річної херсонки медики діагностували уламкові поранення голови, шиї та рук. Також госпіталізували двох чоловіків віком 53 та 75 років із мінно-вибуховими травмами.

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Вночі російський дрон влучив у балкон квартири, де перебувала родина з двома дітьми. 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка отримали вибухові травми й уламкові поранення кінцівок та перебувають під наглядом лікарів.

Їхню 36-річну матір у стані середньої тяжкості госпіталізували. У жінки діагностували вибухову травму, забій голови та уламкове поранення плеча. 39-річний батько отримав вибухову травму та поранення обличчя, йому призначили амбулаторне лікування.

Через ще одну атаку керованою авіабомбою у Дніпровському районі було пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Корабельному районі 72-річного чоловіка атакував російський FPV-дрон. Постраждалого з осколковими пораненнями ніг і тулуба та відкритим переломом ноги госпіталізували до травматологічного відділення.

Ще один чоловік, 59 років, постраждав унаслідок скидання вибухівки з безпілотника. У нього медики діагностували мінно-вибухову травму тулуба та кінцівок.

Через ще одну атаку російського БпЛА постраждали двоє літніх чоловіків. 77-річний херсонець отримав осколкові поранення тулуба, а у 62-річного чоловіка зафіксували травматичну ампутацію пальця кисті. Обох постраждалих доправили до лікарні.

Унаслідок серії атак російських FPV-дронів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

У Центральному районі внаслідок скидання вибухівки з російського безпілотника на подвір'я багатоповерхівки постраждав 27-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та акубаротравму. Медики надали йому необхідну допомогу, від госпіталізації чоловік відмовився.

Також через серію ударів російськими FPV-дронами було пошкоджено антену мобільного зв'язку та будівлю державної установи. Ще два приватні будинки пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу.

Наслідки атаки РФ на пасажирський потяг на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Атаки на населені пункти області

Від російських ударів потерпала низка деокупованих населених пунктів Херсонщини.

Вранці російські війська завдали авіаудару однією керованою авіабомбою по Антонівці. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та обладнання критичної інфраструктури.

У Молодіжному окупанти атакували FPV-дроном зупинку громадського транспорту. Постраждали троє жінок.

У 56-річної та 60-річної місцевих жительок медики діагностували вибухові травми та уламкові поранення плечей. Ще одна 56-річна жінка, яка їхала на роботу та є медсестрою, отримала акубаротравму й осколкові поранення рук та ніг.

Опівдні у Чорнобаївці, як уже повідомлялося раніше, росіяни атакували ударними БпЛА типу Shahed пасажирський потяг. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 55-річну жінку. У неї медики діагностували акубаротравму, поранення руки та закриту черепно-мозкову травму. Наразі лікарі надають їй усю необхідну допомогу.

Внаслідок ударів також пошкоджено два тепловози.

В Урожайному через атаку російського безпілотника виникла пожежа та було пошкоджено господарську споруду.

У Надіївці, Зорівці та Новорайську внаслідок ударів російських БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки.

Крім того, по медичну допомогу самостійно звернулися ще двоє жителів Херсона, які постраждали від атак російської армії кількома днями раніше.

52-річний чоловік унаслідок артилерійського обстрілу отримав вибухову травму та контузію. Ще у 65-річного чоловіка після удару ворожого дрона медики діагностували акубаротравму. Обом постраждалим призначили амбулаторне лікування.

Що пошкодили російські атаки

Загалом унаслідок обстрілів пошкоджено сім приватних та чотири багатоквартирні будинки. Також зафіксовано пошкодження двох тепловозів, обладнання та будівлі критичної інфраструктури, приватного транспорту й обладнання стільникової мережі.

На місцях ворожих влучань працювали криміналісти та слідчо-оперативні групи поліції, а також представники інших екстрених служб.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські дрони стали головною загрозою для фермерів на Херсонщині, атакуючи людей і сільськогосподарську техніку. Біля одного з господарств можуть фіксувати до 200 БпЛА на день, а через удари вже знищено близько 80% пшениці. Вцілілий урожай аграрії не можуть повністю зібрати через постійні дронові атаки.

Новини.LIVE також писали, що російський FPV-дрон атакував маршрутний автобус у Центральному районі Херсона, внаслідок чого постраждали 12 людей. Серед них — переважно літні пасажири, які дістали важких вибухових травм, контузій та осколкових поранень. 47-річний чоловік помер у лікарні під час надання медичної допомоги.