Разрушения в результате атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В воскресенье, 15 ноября, российские войска атаковали объект инфраструктуры в Хортицком районе Запорожья. В результате вражеского удара ранения получил 39-летний мужчина. Известно о частичном отключении электроэнергии, а также о перебоях с водо- и теплоснабжением в городе и регионе.

Об этом сообщили председатель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, передает НовиниLIVE.

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Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье

Михаил Семикин сообщил, что в результате атаки РФ в воскресенье, 15 ноября, мужчина получил осколочные ранения головы и туловища. В настоящее время медицинские работники оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Его состояние предварительно оценивается как средней тяжести.

Разрушенный объект. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Сообщение Михаила Семикина. Скриншот: Telegram

Глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что водоснабжение Запорожья должно возобновиться в течение следующих 30 минут. По его словам, в течение часа теплоснабжение ожидается примерно у 75% потребителей. Медицинские учреждения работают в обычном режиме, а мобильная связь и светофоры также функционируют. Пункты непоколебимости готовы к открытию, если возникнет необходимость.

Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский о последствиях обстрела для энергосистемы:

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"В результате обстрела захватчиков повреждено электрооборудование, отключено электроснабжение значительного числа потребителей в городе Запорожье и Запорожской области. Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация под контролем, делаем всё возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", — заявил он.

Сообщение "Запорожьеоблэнерго". Скриншот: Telegram

Мы сообщали ранее, 14 ноября российские войска нанесли 877 ударов по Запорожью и области, известно о 32 пострадавших, среди них четверо детей. Главе Совета обороны Запорожской области Ивану Федорову поступило 471 сообщение от жителей о поврежденном имуществе.

Новини.LIVE сообщали, что в результате обстрела РФ по Запорожью 14 ноября получил травмы двухлетний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.