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Главная Новости дня РФ атаковала инфраструктуру Запорожья: есть пострадавший, в городе блэкаут

РФ атаковала инфраструктуру Запорожья: есть пострадавший, в городе блэкаут

Ua ru
15 ноября 2026 14:13
В Запорожье из-за атаки РФ возникли проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением: есть пострадавший t.me/zoda_gov_ua
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В воскресенье, 15 ноября, российские войска атаковали объект инфраструктуры в Хортицком районе Запорожья. В результате вражеского удара ранения получил 39-летний мужчина. Известно о частичном отключении электроэнергии, а также о перебоях с водо- и теплоснабжением в городе и регионе.

Об этом сообщили председатель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, передает НовиниLIVE.

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Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье

Михаил Семикин сообщил, что в результате атаки РФ в воскресенье, 15 ноября, мужчина получил осколочные ранения головы и туловища. В настоящее время медицинские работники оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Его состояние предварительно оценивается как средней тяжести.

Российские войска 15 ноября атаковали важный объект инфраструктуры Запорожской области. В результате удара возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.
Разрушенный объект. Фото: t.me/zoda_gov_ua
Очільник Запорізької ОВА повідомив про атаку РФ 15 листопада на інфраструктуру в Хортицькому районі Запоріжжя. Поранення дістав 39-річний чоловік. Скриншот: Telegram
Сообщение Михаила Семикина. Скриншот: Telegram

Глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что водоснабжение Запорожья должно возобновиться в течение следующих 30 минут. По его словам, в течение часа теплоснабжение ожидается примерно у 75% потребителей. Медицинские учреждения работают в обычном режиме, а мобильная связь и светофоры также функционируют. Пункты непоколебимости готовы к открытию, если возникнет необходимость.

Очільник Ради оборони Запорізької області повідомив про труднощі з світлом, водо- та теплопостачанням в Запоріжжі та області через атаку РФ 15 листопада.Скриншот: Telegram
Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский о последствиях обстрела для энергосистемы:

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"В результате обстрела захватчиков повреждено электрооборудование, отключено электроснабжение значительного числа потребителей в городе Запорожье и Запорожской области. Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация под контролем, делаем всё возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", — заявил он.

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський повідомив про проблеми з електропостачанням через атаку РФ на важликий об'єкт 15 листопада. Скриншот: Telegram
Сообщение "Запорожьеоблэнерго". Скриншот: Telegram

Мы сообщали ранее, 14 ноября российские войска нанесли 877 ударов по Запорожью и области, известно о 32 пострадавших, среди них четверо детей. Главе Совета обороны Запорожской области Ивану Федорову поступило 471 сообщение от жителей о поврежденном имуществе.

Новини.LIVE сообщали, что в результате обстрела РФ по Запорожью 14 ноября получил травмы двухлетний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

электроэнергия Запорожье Запорожская область Иван Федоров атака Запорожская ОВА
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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