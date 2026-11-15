Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Запорожья

Число пострадавших в результате российских авиаударов 14 ноября по Запорожью возросло до шести. Среди раненых — двухлетний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, информация о последствиях атаки уточняется.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожья, передает Новини.LIVE.

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Как россияне атаковали Запорожье

Российские войска нанесли удары по областному центру поздно вечером 14 ноября.

Полиция доставляет пострадавшего в "скорую". Фото: ГСЧС Запорожья

Спасатели обследовали поврежденные территории, искали пострадавших и оказывали помощь людям. В частности, из одной из квартир эвакуировали мужчину.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате атаки изуродованы два частных жилых дома, гаражи и окна многоэтажек. Также загорелись автомобили. Площадь пожара составила 25 кв. м: 10 машин уничтожено, ещё 10 — повреждено.

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Пожар из-за российской атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям. На месте работали экстренные службы города и волонтеры Отряда быстрого реагирования.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 14 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. По данным Запорожской ОВА, около 22:22 Воздушные силы предупредили об угрозе, а впоследствии в городе раздались взрывы. Россияне нанесли восемь ударов по Вознесеновскому району.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение суток 14 ноября российские войска 877 раз атаковали Запорожскую область, нанеся 34 авиационных удара, задействовав 685 беспилотников различных типов, четыре раза обстреляв населенные пункты из РСЗО и нанеся 154 артиллерийских удара. Под обстрелом оказались 48 населенных пунктов.