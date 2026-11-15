Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 14 листопада по Запоріжжю зросла до шести. Серед травмованих — дворічний хлопчик. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу, інформація про наслідки атаки уточнюється.

Про це повідомили у ДСНС Запоріжжя, передає Новини.LIVE.

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Як росіяни атакували Запоріжжя

Російські війська завдали ударів по обласному центру пізно ввечері 14 листопада.

Поліція транспортує постраждалого до "швидкої". Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники обстежували пошкоджені території, шукали постраждалих і допомагали людям. Зокрема, з однієї з квартир деблокували чоловіка.

Рятувальники надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок атаки понівечено два приватні житлові будинки, гаражі та вікна багатоповерхівок. Також загорілися автомобілі. Площа пожежі становила 25 кв. м: 10 машин знищено, ще 10 — пошкоджено.

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Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. На місці працювали екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 14 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. За даними Запорізької ОВА, близько 22:22 Повітряні сили попередили про загрозу, а згодом у місті пролунали вибухи. Росіяни завдали восьми ударів по Вознесенівському району.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом доби 14 листопада російські війська 877 разів атакували Запорізьку область, завдавши 34 авіаційних ударів, застосувавши 685 безпілотників різних типів, чотири рази обстрілявши населені пункти з РСЗВ та здійснивши 154 артилерійські удари. Під вогнем опинилися 48 населених пунктів.