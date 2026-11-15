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Головна Новини дня Нічна атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

Нічна атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

Ua ru
15 листопада 2026 10:17
Кількість постраждалих від ударів РФ по Запоріжжю зросла до шести ДСНС Запоріжжя
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 14 листопада по Запоріжжю зросла до шести. Серед травмованих — дворічний хлопчик. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу, інформація про наслідки атаки уточнюється.

Про це повідомили у ДСНС Запоріжжя, передає Новини.LIVE.

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Як росіяни атакували Запоріжжя

Російські війська завдали ударів по обласному центру пізно ввечері 14 листопада.

Поліцейські та медики транспортують постраждалого внаслідок атаки Росії на Запоріжжя 14 листопада до карети швидкої допомоги
Поліція транспортує постраждалого до "швидкої". Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники обстежували пошкоджені території, шукали постраждалих і допомагали людям. Зокрема, з однієї з квартир деблокували чоловіка.

Рятувальники та медики надають допомогу постраждалим від російської атаки в Запоріжжі
Рятувальники надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок атаки понівечено два приватні житлові будинки, гаражі та вікна багатоповерхівок. Також загорілися автомобілі. Площа пожежі становила 25 кв. м: 10 машин знищено, ще 10 — пошкоджено.

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Пожежа через російську атаку. Фото: ДСНС Запоріжжя

Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. На місці працювали екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 14 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. За даними Запорізької ОВА, близько 22:22 Повітряні сили попередили про загрозу, а згодом у місті пролунали вибухи. Росіяни завдали восьми ударів по Вознесенівському району.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом доби 14 листопада російські війська 877 разів атакували Запорізьку область, завдавши 34 авіаційних ударів, застосувавши 685 безпілотників різних типів, чотири рази обстрілявши населені пункти з РСЗВ та здійснивши 154 артилерійські удари. Під вогнем опинилися 48 населених пунктів.

Запоріжжя війна в Україні постраждалі ДСНС атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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