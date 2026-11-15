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Головна Новини дня РФ атакувала інфраструктуру Запоріжжя: є постраждалий, у місті блекаут

РФ атакувала інфраструктуру Запоріжжя: є постраждалий, у місті блекаут

Ua ru
15 листопада 2026 14:13
У Запоріжжі через атаку РФ труднощі зі світлом, теплом та водою: є постраждалий t.me/zoda_gov_ua
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська у неділю, 15 листопада атакували об’єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару поранення дістав 39-річний чоловік. Відомо про часткове знеструмлення, а також перебої з водо- та теплопостачанням у місті та регіоні.

Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі

Михайло Семікін повідомив, що внаслідок атаки РФ у неділю, 15 листопада чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Наразі медичні працівники надають постраждалому всю необхідну допомогу. Його стан попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

Російські війська 15 листопада атакували важливий об’єкт інфраструктури Запорізької області. Внаслідок удару виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Фото: t.me/zoda_gov_ua
Зруйнований об'єкт. Фото: t.me/zoda_gov_ua
Очільник Запорізької ОВА повідомив про атаку РФ 15 листопада на інфраструктуру в Хортицькому районі Запоріжжя. Поранення дістав 39-річний чоловік. Скриншот: Telegram
Допис Михайла Семікіна. Скриншот: Telegram

Очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що водопостачання Запоріжжя має повернутись упродовж наступних 30 хвилин. За його словами,  протягом години теплопостачання очікують приблизно у 75% споживачів. Медзаклади працюють у звичайному режимі, а мобільний зв’язок і світлофори також функціонують. Пункти незламності готові до відкриття, якщо виникне потреба.

Очільник Ради оборони Запорізької області повідомив про труднощі з світлом, водо- та теплопостачанням в Запоріжжі та області через атаку РФ 15 листопада.Скриншот: Telegram
Допис Івана Федорова. Скриншот: Telegram

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський про наслідки обстрілу для енергосистеми:

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"Внаслідок обстрілу загарбників пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", — заявив він.

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський повідомив про проблеми з електропостачанням через атаку РФ на важликий об'єкт 15 листопада. Скриншот: Telegram
Допис "Запоріжжяобленерго". Скриншот: Telegram

Ми писали, російське військо упродовж 14 листопада завдала 877 ударів по Запоріжжю та області, відомо про 32 травмованих, серед них четверо дітей. Очільнику Ради оборони Запорізької Області Івану Федорову надійшло 471 повідомлення від жителів про пошкоджене майно.

Новини.LIVE інформували, що через обстріл РФ на Запоріжжя 14 листопада травмувався дворічний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога.

електроенергія Запоріжжя Запорізька область Іван Федоров атака Запорізька ОВА
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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