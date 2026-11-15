Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські війська у неділю, 15 листопада атакували об’єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару поранення дістав 39-річний чоловік. Відомо про часткове знеструмлення, а також перебої з водо- та теплопостачанням у місті та регіоні.

Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі

Михайло Семікін повідомив, що внаслідок атаки РФ у неділю, 15 листопада чоловік дістав уламкові поранення голови та тулуба. Наразі медичні працівники надають постраждалому всю необхідну допомогу. Його стан попередньо оцінюють як середньої тяжкості.

Зруйнований об'єкт. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Допис Михайла Семікіна. Скриншот: Telegram

Очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що водопостачання Запоріжжя має повернутись упродовж наступних 30 хвилин. За його словами, протягом години теплопостачання очікують приблизно у 75% споживачів. Медзаклади працюють у звичайному режимі, а мобільний зв’язок і світлофори також функціонують. Пункти незламності готові до відкриття, якщо виникне потреба.

Допис Івана Федорова. Скриншот: Telegram

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський про наслідки обстрілу для енергосистеми:

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"Внаслідок обстрілу загарбників пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", — заявив він.

Допис "Запоріжжяобленерго". Скриншот: Telegram

Ми писали, російське військо упродовж 14 листопада завдала 877 ударів по Запоріжжю та області, відомо про 32 травмованих, серед них четверо дітей. Очільнику Ради оборони Запорізької Області Івану Федорову надійшло 471 повідомлення від жителів про пошкоджене майно.

Новини.LIVE інформували, що через обстріл РФ на Запоріжжя 14 листопада травмувався дворічний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога.