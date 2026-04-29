Главная Новости дня РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Сумщине: есть погибшая и раненые

Дата публикации 29 апреля 2026 08:34
Пожар в доме в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщают глава Сумской ОВА Олег Григоров и полиция Сумской области, передает Новини.LIVE.

Армия РФ нанесла удары по Сумской области

Всего в течение суток российские войска обстреляли 43 населенных пункта области.

Этой ночью Шосткинская община подверглась ударам беспилотниками и ракетой. Враг прицельно атаковал жилой сектор, в результате чего вспыхнули масштабные пожары. Из-за отравления угарным газом погибла 66-летняя женщина, еще два человека — 67-летний мужчина и 71-летняя женщина — получили ранения.

Армія РФ атакувала цивільних у Сумській області
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Нацполиция

Кроме того, в Шосткинской громаде травмирован 70-летний мужчина.

В Конотопской общине ранения получили пятеро мужчин в возрасте от 48 до 60 лет. Там повреждены частный дом, гараж, здание суда, завод, магазин и автомобили.

Російська армія атакувала Сумську область
Последствия российской атаки по Сумской области. Фото: Нацполиция

Правоохранители работают на местах обстрелов, документируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, накануне оккупанты обстреляли почти 20 населенных пунктов Сумской области. Погибла женщина, еще четверо мирных жителей получили ранения.

Кроме того, враг нанес более 30 ударов по Днепропетровщине в течение минувших суток. Ранения получил мужчина.

Сумская область обстрелы пострадавшие
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
