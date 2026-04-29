Головна Новини дня РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Сумщині: є загибла і поранені

Дата публікації: 29 квітня 2026 08:34
Пожежа у будинку внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляють очільник Сумської ОВА Олег Григоров і поліція Сумської області, передає Новини.LIVE.

Армія РФ завдала ударів по Сумщині

Загалом протягом доби російські війська обстріляли 43 населені пункти області.

Цієї ночі Шосткинська громада зазнала ударів безпілотниками та ракетою. Ворог прицільно атакував житловий сектор, унаслідок чого спалахнули масштабні пожежі. Через отруєння чадним газом загинула 66-річна жінка, ще двоє людей — 67-річний чоловік і 71-річна жінка — отримали поранення.

Армія РФ атакувала цивільних у Сумській області
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Нацполіція

Крім того, у Шосткинській громаді травмовано 70-річного чоловіка.

У Конотопській громаді поранення отримали п'ятеро чоловіків віком від 48 до 60 років. Там пошкоджено приватний будинок, гараж, будівлю суду, завод, магазин та автомобілі.

Російська армія атакувала Сумську область
Наслідки російської атаки по Сумщині. Фото: Нацполіція

Правоохоронці працюють на місцях обстрілів, документують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні окупанти обстріляли майже 20 населених пунктів Сумщини. Загинула жінка, ще четверо мирних жителів отримали поранення.

Крім того, ворог завдав понад 30 ударів по Дніпропетровщині протягом минулої доби. Поранення отримав чоловік.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
