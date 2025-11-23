Видео
Україна
РФ атаковала Днепропетровщину — среди пострадавших есть ребенок

РФ атаковала Днепропетровщину — среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 08:59
обновлено: 08:59
РФ атаковала Днепропетровскую область — есть пострадавшие и разрушения
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Ночью российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram в воскресенье, 23 ноября.

Читайте также:
Атака РФ на Дніпропетровщину
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Днепропетровщину. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Россияне атаковали Днепропетровщину — какие последствия

В ночь на 23 ноября российские армейцы беспилотниками атаковали Днепропетровскую область.

В результате вражеского удара в Днепре пострадали 14 человек. Среди них 11-летняя девочка.

Обстріл Дніпропетровщини
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Кроме того, загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди изуродованного и 6 машин.

Из-за российской атаки досталось также Васильковской и Зайцевской громадам Синельниковского района. Там двое раненых. Огнем охватило три дома местных. Чрезвычайники уже укротили огонь.

В Павлоградском районе без пострадавших. Задело инфраструктуру и гаражи.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Продолжал противник наносить удары и по Никопольщине. FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам.

В самом Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое ребят 14 и 16 лет. Оправляться они будут дома. Повреждены инфраструктура и заправка.

Ранее мы информировали, что в ночь на 23 ноября в Днепре были слышны мощные взрывы.

Также мы сообщали о пожарах в жилых домах в результате удара РФ по Днепру.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
